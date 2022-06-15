گزیده سرودهای نزار قبانی به چاپ سوم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه شعر «زنی در من قدم می‌زند» از نزار توفیق قبانی، شاعر مشهور سوری که به وسیله یدالله گودرزی شاعر معاصر به فارسی برگردانده شده و توسط نشر گویا در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته در کمتر از یک سال از انتشار چاپ نخست، به چاپ سوم رسیده است.

نزارقبانی علاوه بر شاعری دیپلماتی سیار بود و به کشورهای زیادی سفر کرده بود و همین امر، کمکش کرد تا در شعر و نثر به زبانی جهانی دست یابد و شاعری پرطرفدار شود. وی با دست گذاشتن روی نیازهای معاصر بشری، عشق، سیاست، نقد مدرنیسم و نقد استبداد در دنیای عرب توانست برای خود مخاطبان بیشماری دست و پا کند.

مترجم این کتاب، یدالله گودرزی کوشیده است تا با زبانی سهل و ممتنع، حس تازه و ناب اشعار قبانی را منتقل کند و با زبانی نزدیک به عموم مردم مضامین شعر قبانی را بازتاب دهد. تجربه‌های شعری گودرزی به یاری‌اش آمده تا بتواند آثار قبانی را بازآفرینی کند و همین راز توفیق کتاب است.

نزار قبانی در میان خوانندگان ایرانی اقبالی گسترده یافته و این نشان از همذات پنداری مخاطب ایرانی با آثار این شاعر خاورمیانه‌ای است. او به عرفان ایرانی و اسلامی عشق می‌ورزید و ادبیات و زبان و خط فارسی را عاشقانه دوست داشت. در شعر او اشاره‌های بسیار به نمادها، پدیده‌ها، و واژه‌ها و چهره‌های ایرانی دیده می‌شود که بخشی از این تعلق در این کتاب آمده است. از یدالله گودرزی به زودی ترجمه های جدیدی از شعر معاصر عرب منتشر خواهد شد.

یکی از اشعار این‌مجموعه به این‌ترتیب است:

از نیاز من می‌پرسی

حالم خوب است،

ملالی نیست.

خبری نیست جز حرف‌های روزنامه‌ها

کودکانی دارم که خانه را سرشار می‌کنند

و زنی وفادار،

و در خواب‌هایم گندم و زیتونی دارم

اما مسأله من

نانی که می‌خورم

یا آبی که می‌نوشم نیست

مشکل بزرگِ من

آزادی است!