عوامل «هناس» تجلیل شدند/ قدردانی سازمان انرژی اتمی از همسر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، مراسم تجلیل از عوامل فیلم سینمایی «هناس» با حضور شهره پیرانی همسر شهید رضایی نژاد، آرمیتا رضایی نژاد فرزند شهید، حسین دارابی کارگردان و محمدرضا شفاه تهیه کننده این اثر در سازمان انرژی اتمی کشور برگزار شد.

در این مراسم محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی کشور ضمن قدردانی از عوامل این فیلم سینمایی برای پرداخت به این سوژه حساس گفت: ساخت فیلم‌هایی مانند «هناس» باعث می‌شود تا زحمات دانشمندان هسته‌ای که در این سال‌ها برای ارتقا و سربلندی این بخش مهم و حساس تلاش کرده‌اند، بهتر و بیشتر دیده شود.

وی افزود: ساخت و پرداخت به چنین سوژه‌هایی در قالب آثار سینمایی و نمایشی باعث می‌شود تا مخاطبان به صورت ملموس‌تری در جریان زحماتی که در بخش هسته‌ای کشور کشیده شده و کسانی در این راه به شهادت رسیده‌اند، قرار بگیرند.

اسلامی با اشاره به اینکه در ادامه از ساخت آثاری با موضوع شهدای هسته‌ای حمایت می‌کنند، بیان کرد: بسیار مایل هستیم که روند ساخت چنین فیلم‌هایی ادامه داشته باشد تا مردم با زوایای بیشتری از زندگی شهدای هسته‌ای و صبر و تشویش‌های خانواده‌های این شهدا آشنا شوند.

رئیس سازمان انرژی اتمی کشور در پایان این مراسم از شهره پیرانی همسر شهید رضایی نژاد که در ساخت این اثر همراهی کافی را با عوامل این پروژه داشته و اجازه داده است تا اثری با پرداخت به زندگی شخصی او و همسرش ساخته شود، تشکر کرد.

همچنین در این رویداد، فیلم سینمایی «هناس» برای اعضای سازمان انرژی اتمی کشور و خانواده‌های‌شان به نمایش درآمد که در نهایت با استقبال خوب مخاطبانی که با این فیلم سینمایی همذات پنداری کردند، مواجه شد.

اکران فیلم‌سینمایی «هناس» به کارگردانی حسین دارابی و تهیه کنندگی محمدرضا شفاه نخستین اثر با موضوع پرداخت به زندگی شهید هسته‌ای، شهید داریوش رضایی نژاد و ترور هولناک او در مقابل همسر و فرزندش است که در سازمان سینمایی حوزه هنری به تولید رسید و هم اکنون در سینماهای سراسر کشور در حال اکران است.