به گزارش خبرنگار مهر، عباس گلرو ظهر شنبه در نشست کمیته اقتصادی نیروهای ائتلاف انقلاب در سمنان به میزبانی دفتر خود با بیان اینکه مشکل آب یکی از اساسی‌ترین معضلات توسعه استان سمنان است، تاکید کرد: کم آبی به عنوان مهمترین مشکل امروز استان محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه ۹۰ درصد آب سمنان توسط کشاورزی مصرف می‌شود، گفت: توسعه استفاده از سیستم‌های نوین آبیاری و کشت محصولات سازگار نیاز است همچنین باید برنامه‌ریزی دراز مدت برای استفاده از منابع آبی و عبور از خشکسالی در دستور کار قرار گیرد.

عضو خانه ملت با بیان اینکه بخشی از مشکلات کم آبی ریشه در مسائل منطقه‌ای دارد، تاکید کرد: سدسازی‌های ترکیه و کاهش دبی فرات و دجله از مشکلاتی هستند که در کنار عدم توجه به حقابه هامون باعث کاهش میزان آب شده است.

گلرو با تاکید بر مدیریت منابع آبی و کشف منابع جدید آبی به مثابه دو راهکار عبور از بحران آب، گفت: رفع چالش کم‌آبی توسعه اقتصادی و رونق کسب و کار در استان سمنان را هموار خواهد کرد همچنین اعتقاد داریم بحران کم آبی چه در سطح ملی و منطقه‌ای و چه در سطح استان یک مشکل اساسی است.