قیمت خودروی تولید داخل؛ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۱

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت انواع خودروهای تولید داخل امروز سهشنبه بیست و یکم تیرماه ۱۴۰۱ در بازار آزاد را در جدول زیر مشاهده میکنید.
|نوع خودرو
|قیمت بازار (تومان)
|وانت آریسان
|۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
|سمند LX
|۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰
|سمند EF۷
|۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰
|سمند EF۷ دوگانه سوز
|۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰
|سمند سورن ELX
|۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
|دنا (تیپ ۱)
|۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰
|دنا پلاس ساده
|۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰
|دنا پلاس دندهای توربو
|۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|دنا پلاس اتوماتیک توربو
|۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰
|پژو GLX ۴۰۵
|۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰
|پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز
|۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰
|پژو SLX ۴۰۵
|۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
|پژو پارس
|۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
|پژو پارس دوگانه سوز
|۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰
|پژو پارس اتوماتیک
|۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰
|پژو ۲۰۷ دندهای
|۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰
|پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما
|۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰
|پژو ۲۰۷ اتوماتیک
|۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|پژو ۲۰۷ پانوراما
|۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
|پژو ۲۰۶ تیپ ۲
|۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰
|پژو ۲۰۶ تیپ ۵
|۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|پژو ۲۰۶ صندوقدار
|۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|پژو ۲۰۰۸
|۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|پژو ۵۰۸
|۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|رانا LX
|۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|دانگ فنگ H۳۰
|۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰
|رنو تندر E۲
|۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|رنو تندر پلاس دندهای
|۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|رنو تندر پلاس اتوماتیک
|۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|هایما اس ۵ توربو (S۵)
|۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰
|هایما اس ۷ توربو (S۷)
|۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰
|پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی
|۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|پیکاپ دوکابین فوتون دیزل
|۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|رنو کپچر
|۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|سوزوکی ویتارا اتومات
|۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
|سورن پلاس
|۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰
|رانا پلاس
|۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|هایما اس ۷ توربو پلاس (S۷)
|۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰
|تارا دندهای
|۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰
|تارا اتوماتیک
|۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰
|رانا پلاس پانوراما
|۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|هایما اس ۵ توربو (S۵) ۶ سرعته اتوماتیک
|۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰
|پراید ۱۱۱
|۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
|پراید ۱۳۱
|۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
|پراید ۱۳۲
|۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰
|پراید ۱۵۱
|۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰
|تیبا
|۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰
|تیبا ۲
|۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰
|تیبا ۲ پلاس
|۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰
|ساینا دندهای EX
|۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰
|کوییک دندهای
|۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰
|کوییک دندهای R
|۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
|وانت زامیاد
|۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰
|وانت زامیاد گازسوز
|۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰
|وانت زامیاد دیزل
|۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
|آریو
|۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
|چانگان CS۳۵
|۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|کیا سراتو ۲۰۰۰
|۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
|سیتروئن C۳
|۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|سایپا ۱۵۱ پلاس
|۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰
|تیبا صندوق دار پلاس
|۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰
|ساینا پلاس دندهای
|۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰
|ساینا s دندهای
|۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
|کوییک اتوماتیک پلاس
|۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰
|شاهین G
|۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
|وانت پادرا پلاس
|۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
|کوییک دندهای S
|۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰
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