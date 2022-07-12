قیمت خودروی تولید داخل؛ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۱

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت انواع خودروهای تولید داخل امروز سه‌شنبه بیست و یکم تیرماه ۱۴۰۱ در بازار آزاد را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

نوع خودرو قیمت بازار (تومان) وانت آریسان ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ سمند LX ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ سمند EF۷ ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ سمند EF۷ دوگانه سوز ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ سمند سورن ELX ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ دنا (تیپ ۱) ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ دنا پلاس ساده ۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ دنا پلاس دنده‌ای توربو ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ دنا پلاس اتوماتیک توربو ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ پژو GLX ۴۰۵ ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ پژو SLX ۴۰۵ ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ پژو پارس ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ پژو پارس دوگانه سوز ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ پژو پارس اتوماتیک ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ پژو ۲۰۷ دنده‌ای ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما ۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ پژو ۲۰۷ پانوراما ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ پژو ۲۰۶ تیپ ۲ ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ پژو ۲۰۶ تیپ ۵ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ پژو ۲۰۶ صندوقدار ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ پژو ۲۰۰۸ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ پژو ۵۰۸ ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ رانا LX ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ دانگ فنگ H۳۰ ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ رنو تندر E۲ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رنو تندر پلاس دنده‌ای ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ رنو تندر پلاس اتوماتیک ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ هایما اس ۵ توربو (S۵) ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ هایما اس ۷ توربو (S۷) ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ پیکاپ دوکابین فوتون دیزل ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ رنو کپچر ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ سوزوکی ویتارا اتومات ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ سورن پلاس ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ رانا پلاس ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ هایما اس ۷ توربو پلاس (S۷) ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تارا دنده‌ای ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تارا اتوماتیک ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ رانا پلاس پانوراما ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ هایما اس ۵ توربو (S۵) ۶ سرعته اتوماتیک ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ پراید ۱۱۱ ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ پراید ۱۳۱ ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ پراید ۱۳۲ ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ پراید ۱۵۱ ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تیبا ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ تیبا ۲ ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تیبا ۲ پلاس ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ساینا دنده‌ای EX ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ کوییک دنده‌ای ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ کوییک دنده‌ای R ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ وانت زامیاد ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ وانت زامیاد گازسوز ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ وانت زامیاد دیزل ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ آریو ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ چانگان CS۳۵ ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ کیا سراتو ۲۰۰۰ ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ سیتروئن C۳ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سایپا ۱۵۱ پلاس ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تیبا صندوق دار پلاس ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ساینا پلاس دنده‌ای ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ساینا s دنده‌ای ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ کوییک اتوماتیک پلاس ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ شاهین G ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ وانت پادرا پلاس ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ کوییک دنده‌ای S ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰