به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به چرخه انتخابی تیم ملی کشتی آزاد که چندی پیش تدوین و اجرایی شد، ترکیب تیم ملی در چند بخش شکل گرفت و همچنان رو به تکمیل شدن رفت. طبق چرخه انتخابی، رحمان عموزاد در ۶۵ کیلوگرم و یونس امامی در ۷۴ کیلوگرم با کسب عنوان قهرمانی کشور و کسب مدال طلای قهرمانی آسیا به عضویت تیم اعزامی به جهانی در آمدند و کمی بعد امیرمحمد یزدانی در وزن ۷۰ کیلوگرم با کسب عنوان قهرمانی در رقابتهای جام تختی به دوبنده تیم ملی دست یافت.

در ادامه قرار شد تکلیف پنج ملی پوش دیگر نیز با حضور در مرحله نهایی رقابتهای انتخابی مشخص شود که این مسابقات روز ۱۹ تیرماه در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی برگزار شد. بدین ترتیب رضا اطری در ۶۱ کیلوگرم، حسن یزدانی در ۸۶ کیلوگرم، کامران قاسم‌پور در ۹۲ کیلوگرم، محمدحسین محمدیان در ۹۷ کیلوگرم و امیرحسین زارع در ۱۲۵ کیلوگرم با شکست دادن رقبای خود به ترکیب تیم ملی و لیست مسافران رقابتهای جهانی اضافه شدند.

حالا با مشخص شدن چهره ۸ آزادکار تیم ملی، تنها دو ملی پوش دیگر باقی ماندند تا ترکیب نفرات اعزامی به صربستان کامل شود که کادر فنی برای این بخش از کار نیز تورنمنت بین المللی تونس به عنوان آخرین مسابقه رنکینگ اتحادیه جهانی را در نظر گرفته است. هر چند که کادر فنی بارها اعلام کرده نفرات مذکور هنوز انتخاب شده قطعی نیستند و شرایط اردویی و نظم و انضباط آنها در تمرینات در حضور آنها در ترکیب تیم ملی بسیار تأثیرگذار است.

بر این اساس کادر فنی در نظر دارد علیرضا سرلک و احمد جوان در ۵۷ کیلوگرم و علی سوادکوهی و محمد نخودی در ۷۹ کیلوگرم را در تورنمنت تونس محک بزند تا در نهایت آزادکاران برتر این اوزان، صاحب دوبنده تیم ملی شوند. البته قرار است یونس امامی هم به عنوان ملی پوش وزن ۷۴ کیلوگرم در این تورنمنت به میدان برود تا با آمادگی بیشتری در جهانی حضور یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، برخی از آزادکاران که تکلیف آنها برای حضور در رقابتهای جهانی مشخص شده بود پیش از این و از روز ۱۸ تیر در خانه کشتی اردو زدند و مشغول تمرین هستند و قرار است سایر اردونشینان نیز از روز ۲۷ تیر ماه در اردو حضور یابند تا اردوی اصلی تیم ملی برای مسابقات جهانی استارت بخورد.