به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی فیلمنامهنویسان، مهدی سجادهچی با رأی اعضای هیأتمدیره برای دومین دوره پیاپی بهعنوان رییس هیأتمدیره انجمن صنفی فیلمنامهنویسان انتخاب شد.
این پانزدهمین دوره فعالیت یکی از قدیمیترین صنوف سینمایی ایران است که با نام کانون فیلمنامهنویسان سینمای ایران کار خود را آغاز کرد و پس از قرار گرفتن زیر نظر وزارت کار برای سومین دوره با عنوان انجمن صنفی فیلمنامهنویسان تشکیل هیأتمدیره میدهد.
در انتخابات داخلی دیروز ۲۰ تیرماه هیأتمدیره، همچنین پریسا شمس بهعنوان نایبرییس، هومان فاضل بهعنوان خزانهدار و خسرو نقیبی بهعنوان دبیر و سخنگو برگزیده شدند. فرزانه شبانی، رضا حیدرنژاد و سیروس حسنپور سه عضو دیگر هیأتمدیره این دوره هستند.
مجمع عمومی فیلمنامهنویسان پنجم تیرماه برگزار شد و طی آن ۷ عضو هیأتمدیره، ۲ عضو علیالبدل و همچنین بازرس اصلی و علیالبدل انجمن صنفی نیز تعیین شدند که با تأیید انتخابات در اواخر هفته گذشته، هیأتمدیره جدید از دیروز بهطور قانونی کار خود را آغاز کرد.
رهبر قنبری بازرس اصلی و فرتاش مدرسی بازرس علیالبدل این دوره هستند. همچنین مهدی کیا و مهدی احمدی نیز بهعنوان ۲ عضو علیالبدل هیأتمدیره انجمن صنفی فیلمنامهنویسان از سوی مجمع عمومی برگزیده شدند.
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