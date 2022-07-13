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۲۲ تیر ۱۴۰۱، ۱۵:۳۵

به سرپرستی حامد فکوری اعلام شد؛

جزییاتی از «شبی با بزرگان موسیقی ایران» در تالار وحدت

جزییاتی از «شبی با بزرگان موسیقی ایران» در تالار وحدت

حامد فکوری و نصیر حیدریان «ارکستر سازهای ایرانی بنیاد رودکی» و «ارکستر ملی ایران» را در قالب «شبی با بزرگان موسیقی ایران» به صحنه می‌برند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امور رسانه‌ای پروژه، «ارکستر سازهای ایرانی بنیاد رودکی» به سرپرستی حامد فکوری و «ارکستر ملی ایران» به رهبری نصیر حیدریان کنسرت «شبی با بزرگان موسیقی ایران» را در روزهای ۲۳ و ۲۴ تیر ماه سال جاری ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت اجرا می‌کنند.

«گروه سازهای ایرانی بنیاد رودکی» به سرپرستی حامد فکوری و خوانندگی اشکان کمانگری به اجرای قطعاتی از غلامحسین بیگجه خانی و پرویز مشکاتیان می‌پردازند.

همچنین «ارکستر ملی ایران» در نخستین اجرای تابستانی خود آثاری از احمد پژمان، مهران روحانی را به رهبری نصیر حیدریان اجرا می‌کند.

بخش اول این کنسرت به اجرای آثار استاد غلامحسین بیگجه خانی از جمله پیش درآمد افشاری، چهارمضراب عراق، رنگ افشاری، ضربی بر اساس گرایلی و رنگ دشتی اختصاص دارد.

بخش دوم به اجرای قطعات مقدمه بیداد، دو نوازی سنتور و نی، تصنیف محبوب من وطن، قطعه چوپانی، ساز و آواز / شعر شفیعی کدکنی، تصنیف لحظه دیدار / شعر مهدی اخوان ثالث و تنظیم حامد فکوری اختصاص دارد که همه قطعات از ساخته‌های استاد پرویز مشکاتیان است و تنظیم تصنیف «لحظه دیدار» به عهده حامد فکوری بوده است.

همچنین این برنامه به صورت جداگانه تحت عنوان «ساز استاد، یاد استاد» هفته گذشته ۱۷ تیر ماه در تالار رودکی اجرا شد و به دلیل استقبال گسترده و اتمام بلیط‌های آن برای دو شب دیگر ۲۳ و ۲۴ تیرماه سال جاری در تالار وحدت تمدید شده است.

کد مطلب 5537598
علیرضا سعیدی

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