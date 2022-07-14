۲ گذر مرزی ریمدان و میرجاوه پذیرای زائران حسینی خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر؛ به نقل از روابط عمومی استانداری حسین مدرس خیابانی در نهمین نشست ستاد اربعین درمحل پایانه مرزی ریمدان ضمن تبریک فرارسیدن عید غدیر اظهار داشت: تا اربعین حسینی زمان زیادی باقی نمانده و در این ایام ما از طریق ۲ گذر مرزی میرجاوه و ریمدان پذیرای زائران حسینی هستیم.

وی با اشاره به ساخت استراحتگاه زائران در مرز ریمدان افزود: امسال به دلیل سهولت دسترسی زائران اربعین حسینی این مرز مورد استقبال بیشتری قرار خواهد گرفت.

استانداری سیستان و بلوچستان تصریح کرد: پیش‌بینی می‌گردد روزانه از ۱۰ هزار زائر پاکستانی پذیرایی کرده تا به عتبات منتقل شود.

وی خاطرنشان کرد: در بازدیدهای قبلی بسیاری از زیرساخت‌های مرز ریمدان ناقص بود اما امروز شاهدیم با همت و تلاش راهداری جنوب و پایانه مرزی ریمدان خوشبختانه زیرساخت‌های لازم فراهم شود؛ همچنین گیت‌های پلیس به ۱۰ گیت افزایش یافت، علاوه بر این ۵۰ کانکس برای سرویس بهداشتی تأمین شد که این رقم به ۱۰۰ کانکس افزایش پیدا خواهد کرد؛ مزید بر این نمازخانه برای اسکان زائران پاکستانی و سایه بان برای کریدورهای ورودی زائران جهت جلوگیری از ازدحام نیز تعبیه شده است.

مدرس خیابانی اذعان کرد: مهمترین موضوع ما تأمین ناوگان حمل و نقل زائران بوده لذا مقرر شد پایانه حمل و نقل در جوار پایانه مرزی ریمدان، در مجتمع خدمات رفاهی شهید سلیمانی و در منطقه چابهار از طریق استان‌های معین تأمین شود

وی ادامه داد: همچنین مخازن برای تأمین ۶۰ هزار لیتر آب تعبیه شده و برای ۷۰ هزار لیتر دیگر نیز تعبیه خواهد شد و در مجموع تا اربعین ۱۳۰ هزار لیتر آب تأمین می‌شود.

استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: مسیر ۵۳ کیلومتری جاده ریمدان به سمت چابهار نیز در حال لکه گیری است.

وی خاطرنشان کرد: ۷ کیلومتر فیبر نوری زمینی شد که دیگر قطعی در پایانه مرزی ریمدان به حداقل خواهد رسید و مشکل معطل شدن زائران نیز برطرف می‌شود.

مدرس خیابانی تصریح کرد: با ابلاغیه و تقسیم کار ستاد اربعین همه وزارتخانه‌ها مکلف شدند تا از مرزهای سیستان و بلوچستان پشتیبانی کرده که این موجب می‌شود تا علاوه بر حضور پرشکوه زائران بتوانیم خدمات بهتری را به آنان ارائه دهیم.

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: همچنین ۵۳ کیلومتر خط انتقال سد زیردان برای آب تأمین آب پایدار منطقه ریمدان در دستور کار قرار گرفت که ۲۲ کلیومتر آن در حال نهایی شدن است.