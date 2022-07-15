تزریق واکسن کووید خطر سکته مغزی را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، این مطالعه نشان داد که بیماریهای شبه آنفلوانزا احتمال سکته مغزی را در ماه بعد از عفونت افزایش میدهند و بالاترین خطر در میان افراد ۱۸ تا ۴۴ ساله واکسینه نشده است.
تحقیقات نشان میدهد که علل سکته مغزی در بزرگسالان جوانتر نسبت به افراد مسنتر گستردهتر است و ممکن است به راهکارهای دیگری برای پیشگیری نیاز باشد.
مطالعه جدید رابطه بین سکته مغزی، بیماریهای شبه آنفلوانزا و اینکه آیا واکسنها ممکن است در پیشگیری نقش داشته باشند را مورد بررسی قرار داد. بر اساس گفتههای مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری، بیماریهای شبه آنفلوانزا بهصورت تب ۳۷.۷ درجه سانتیگراد یا بالاتر، سرفه و / یا گلودرد تعریف میشوند.
«آملیا بوهم»، نویسنده ارشد این مطالعه از دانشگاه کلمبیا نیویورک، گفت: «برای بزرگسالان جوانتر، ما باید عوامل خطر سکته مغزی را خارج از عوامل معمولی بررسی کنیم. عفونتها به طور کلی میتوانند خطر سکته مغزی را افزایش دهند و بیماریهای شبه آنفلوانزا نیز از این قاعده مستثنی نیستند. ما نشان داده ایم که یکی از راههای پیشگیری از سکته، استفاده از واکسنها است.»
محققان دادههای ۳۳۱,۸۲۸ بزرگسال ۱۸ تا ۶۵ ساله را که بین سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ به دلیل سکته مغزی در بیمارستان بستری شده بودند، تجزیه و تحلیل کردند. آنها با یک گروه کنترل از افرادی که به دلیل آسیب سر یا مچ پا بستری شده بودند مقایسه شدند.
محققان از سوابق پزشکی استفاده کردند تا مشخص کنند که آیا بیماران دقیقاً قبل یا در زمان بستری، بیماری مشابه آنفلوانزا داشتهاند و اینکه آیا آنها هر نوع واکسنی را در سال قبل دریافت کردهاند یا خیر. اگرچه اطلاعاتی در مورد واکسنهایی که افراد دریافت کردهاند در دسترس نبود، شواهد نشان میدهد که اکثر واکسنها در بزرگسالان واکسن آنفلوانزا بوده که سالانه تزریق میشود.
به طور کلی، احتمال سکته مغزی در افرادی که در ماه قبل از بستری شدن در بیمارستان مبتلا به آنفلوانزا بودند، نسبت به افراد بدون چنین بیماری، ۳۸ درصد بیشتر بود. اما این احتمال در افرادی که در سال قبل از پذیرش واکسینه شده بودند بسیار کمتر بود. برای افرادی که واکسینه نشده بودند، احتمال سکته مغزی ۴۶ درصد بیشتر بود، در حالی که آنهایی که واکسینه شده بودند، ۱۱ درصد با احتمال سکته مغزی مواجه بودند.
بوهم گفت: «هر چه یک فرد بیماری شبه آنفلوانزا را در زمان نزدیک تری به زمان بستری شدن در بیمارستان تجربه کند، احتمال سکته مغزی بیشتر میشود، که نشان میدهد بیماریهای شبه آنفلوانزا به عنوان یک محرک برای سکته مغزی عمل میکنند تا یک خطر طولانی مدت.»
خطر سکته مغزی برای افراد واکسینه نشده مبتلا به بیماریهای شبه آنفلوانزا در میان گروه زیر ۴۵ سال بالاتر بود. آنها ۷۳ درصد بیشتر در معرض سکته مغزی بودند در مقایسه با ۴۱ درصد افزایش احتمال سکته برای گروه واکسینه شده در همان رده سنی.
تحقیقات قبلی نشان میدهد که دریافت واکسن آنفلوانزا در هر سال میتواند به دفع بیشتر از ویروس آنفلوانزا کمک کند. بوهم گفت: «خطر سکته مغزی در افرادی که هر سال واکسینه شده اند نسبت به افرادی که اولین واکسن آنفلوانزا را در سال جاری دریافت کرده اند به مراتب کمتر است.»
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