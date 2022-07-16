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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۱:۰۴

نوروزی در تذکر آئین نامه‌ای:

نفوذی‌های سند ۲۰۳۰ اجازه اجرای رتبه بندی معلمان را نمی‌دهند

نفوذی‌های سند ۲۰۳۰ اجازه اجرای رتبه بندی معلمان را نمی‌دهند

نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی گفت: نفوذی‌های سند ۲۰۳۰ نمی‌گذارند قانون رتبه بندی معلمان اجرایی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله نوروزی نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی صبح امروز (شنبه ۲۵ تیرماه) در صحن علنی مجلس طی تذکر آئین نامه‌ای با اشاره به اینکه بنابر اصل ۵۷ قانون اساسی قوای حاکم بر جمهوری اسلامی زیر نظر ولایت فقیه به صورت مستقل فعالیت می‌کنند، گفت: در بحث رتبه بندی معلمان باید بدانیم سال ۱۴۰۰، ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد و سال ۱۴۰۱، ۲۵ هزار میلیارد در بودجه در نظر گرفته شد اما نفوذی‌های سندی ۲۰۳۰ نمی‌گذارند این قانون اجرایی شود.

۱۵ آیتم آئین نامه که در رتبه بندی معلمان ایجادشده، مخالف قانون اساسی است به نحوی که شامل ۴۶۰ هزار معلمی که کد استخدامی ندارند، نخواهد شد.

تقاضا داریم که هیئت تلفیق مجدداً این موضوع را مورد بحث قرار دهد و امید است با توجه به نامه وزیر کشور در روند بررسی مجدد به اتفاقی که خلاف قانون است، رسیدگی شود.

کد مطلب 5539324

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    نظرات

    • مهدی IR ۰۱:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
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      از نظر ما معلمان دولت نمیزاره اجرا بشه اگع واقعا نفوذی ها هستن پس دولت بی عرضه است

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