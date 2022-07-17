به گزارش خبرگزاری مهر، صد و هفتاد و دومین جلسه شب شعر طنز «در حلقه رندان» روز سه‌شنبه این‌هفته ۲۸ تیر با حضور شاعران و طنزپردازان از سراسر کشور در حوزه هنری برگزار می‌شود.

در این‌مراسم که از ساعت ۱۸ در سالن سوره مهر برگزار می‌شود، امید مهدی‌نژاد، مصطفی مشایخی، ملیحه رجایی، صابر قدیمی، افشار جابری، محمد سلامی به شعرخوانی طنز می‌پردازند و استاد اکبر کتابدار هم بخش «چم و خم طنز» را اجرا می‌کنند.

همچنین مهمانان ویژه‌ای از استان یزد در صد و هفتاد و دومین برنامه «در حلقه رندان» حضور دارند. مهدی پرنیان، حسن حاتمی و محمدجواد حلوایی از شب شعر قندشکن استان یزد مهمانان ویژه این برنامه هستند.

در حلقه رندان به عنوان اولین و بزرگترین شب شعر طنز کشور توسط دفتر طنز حوزه هنری برگزار می‌شود و ضمن اهدای کتاب طنز به علاقه مندان ورود به آن برای عموم آزاد و رایگان است.