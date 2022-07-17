حمایت وزیر ورزش از ابقای اسکوچیچ

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمید سجادی در حاشیه افتتاح جشنواره جزیره فوتبالی در جزیره کیش اظهار کرد: فدراسیون فوتبال یکی از بخش‌های مهم ورزش ایران بوده و وزارت ورزش و جوانان خالصانه و برادرانه در خدمت آنها است.

وی اضافه کرد: علاوه بر حمایت از تصمیم این فدراسیون برای ابقای اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی، حمایت‌های مادی و معنوی نیز از این فدراسیون در مسیر پیش رو خواهیم داشت.

سجادی همچنین از تدارک ۲ بازی دوستانه با تیم‌های راه یافته به جام جهانی در شهریور ماه امسال خبر داد و افزود: این مسابقات همزمان با فیفا دی اول جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ قطر در جریان اردوی تدارکاتی تیم ملی در کشور اتریش برگزار می‌شود.

روز قبل بود که دراگان اسکوچیچ از سوی کمیته فنی فدراسیون فوتبال از سمت سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران برکنار شد اما خیلی سریع هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال پس از جلسه با دراگان اسکوچیچ رأی صادر شده از سوی کمیته فنی را وتو کرد.

با این وجود یکشنبه ۲۶ تیر جلسه‌ی مشترک کمیته فنی و هیئت رئیسه به انجام رسید و پس از چند ساعتِ همراه با بحث، اختلاف نظر، قهر و … احسان اصولی، سخنگوی فدراسیون فوتبال اعلام کرد دراگان اسکوچیچ همچنان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران باقی می‌ماند.

جزیره فوتبالی در راستای ایفای نقش ایران در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به مدت ۶ ماه در این جزیره برگزار می‌شود و ۲۰ رویداد مختلف ورزشی، جشنواره‌های رقابتی، نمایشگاه‌ها، مسابقات ورزشی، برنامه‌های تلویزیونی طی این مدت در این جزیره برگزار خواهد شد.

جایزه بزرگ موسیقی جام جهانی، جشنواره فیلم و عکس جام‌جهانی، جشنواره استیکر، کارتون، کاریکاتور، المان‌های شهری، نمایشگاه صنایع مرتبط با فوتبال، فوتبال کلینیک با همکاری ایفمارک، کارگاه‌های تخصصی آموزشی در حوزه فوتبال، نمایشگاه دستاوردهای اقتصادی ایران و قطر، دهکده فوتبال ایرانی از رویدادهای برنامه ریزی شده در قالب جشنواره جزیره فوتبال است.

حضور ۶۵ بازیکن بین المللی ایرانی و خارجی، برپایی دوره مسابقات ستارگان فوتبال ایران و جهان در جام جهانی ۱۹۹۸، برگزاری مسابقات ویژه فوتبال بانوان، فوتبال خیابانی، ساحلی، صابونی با حضور بزرگان این رشته‌ها، اکران مسابقات با حضور کارشناسان داخلی و خارجی، استعداد یابی فوتبال، مسابقه گزارشگر شو را از دیگر برنامه‌های جشنواره جزیره فوتبالی است.

برنامه‌ها از تیر سال جاری شروع و اختتامیه‌های برخی رویدادهای به جشنواره نوروزی کیش متصل می‌شود تا موج فوتبالی کیش تا نوروز سال آینده ادامه داشته باشد.

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