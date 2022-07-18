موشک اسپیس ایکس برای سیزدهمین بار پرتاب و به زمین بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، این موشک حامل ۵۳ ماهواره اینترنتی استارلینک بود که ساعت ۱۴:۲۰ دقیقه به وقت گرینوویچ از مقر فضایی کیپ کاناورال در فلوریدا به فضا پرتاب شد.

این سیزدهمین باری بود که قسمت اول موشک مذکور به فضا پرتاب می شد.

بوستر مذکور قبلاً در عملیات Demo-۲ (پرتاب آزمایشی فضانوردان به ایستگاه فضایی بین المللی با کپسول کرو دراگون)، ارسال ماهواره های ارتباطی SXM-۷ و ۹ ماموریت ارسال ماهواره های استارلینک به کار رفته بود.

قسمت اول موشک حدود ۹ دقیقه پس از پرتاب به طور عمودی روی پهپاد کشتی اسپیس ایکس در اقیانوس آتلانتیک فرودآمد. ۷ دقیقه بعد از آن دیگر بوستر موشک، ۵۳ ماهواره اینترنتی استارلینک را به مدار خود رساند.

احتمالاً بوستر دوم پس از استفاده در این ماموریت دوباره به فضا پرتاب شود. عملیاتی که دیروز انجام شد سی و یکمین ماموریت پرتاب موشک فالکون ۹ در ۲۰۲۲ میلادی بود.