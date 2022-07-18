بهگزارش خبرگزاری مهر، زینب اختری، در نشست اعضای کانون زنان بازرگان با الگا ساتووا مشاور بازرگانی فدراسیون روسیه در جمهوری اسلامی ایران که به میزبانی رئیس هیأت مدیره کانون زنان بازرگان ایران برگزار شد، حضور یافت.
وی بر زمینههای همکاری مشترک میان بانوان ایران و روسیه در زمینه گردشگری و صنایعدستی تأکید و بیان کرد: «ایران یکی از جذاب ترین مناطق گردشگری برای گردشگران روسی به شمار میرود.»
مشاور امور زنان و خانواده وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی افزود: «صنایعدستی ایران در میان کشورهای همسایه و دوست طرفداران زیادی دارد. فعالیت در این زمینه برای همکاریهای مشترک میان دو کشور مهم و مؤثر است.»
الگا ساتووا مشاور بازرگانی فدراسیون روسیه در جمهوری اسلامی ایران نیز در ادامه با اشاره به برخی از رشتههای صنایعدستی پرطرفدار میان روسها مانند قلمزنی، خاتمکاری و میناکاری گفت: میناکاری از رشتههای ویژه ایران بوده و برای ما محبوب است.
وی افزود: معرفی مناطق گردشگری در ایران باید بیشتر انجام شود تا گردشگران خارجی با استفاده از تبلیغات بیشتر جذب جاذبههای گردشگری شوند.
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