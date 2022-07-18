به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، محمدعلی زلفی گل در گفتگوی برخط با «گابریلا خیمنس» وزیر علوم ونزوئلا گفت: تحریم‌های بوجود آمده برای هر دو کشور بایستی به فرصت تبدیل شود؛ درست است که استکبار خواستار تحریم است ولی ما باید این تحریم را ما به فرصت تبدیل کنیم.

وی اظهار داشت: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، در ایران ۱۷۰ هزار دانشجو عمدتاً در مقطع کارشناسی داشتیم اما در حال حاضر حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ دانشجو داریم و همه در مقاطع تحصیلی شامل کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و پسا دکتری دانشجو پذیرش می‌کنیم.

وزیر علوم گفت: بیش از ۸۰ هزار عضو هیئت علمی در دانشگاه‌های کشور به آموزش و پژوهش مشغول هستند و محققان ما در ۴۹ پارک علم و فناوری فعالیت‌های فناورانه دارند و انتشار بیش از ۷۶۰۰۰ مقاله در مجلات معتبر در سال گذشته میلادی نشانه‌ای از توانایی‌های علمی کشور ایران است.

زلفی‌گل اظهار داشت: اگرچه جمعیت کشور ایران یک درصد جمعیت جهان است ولی سهم ما از تولید علم جهان بیش از دو درصد است. بنابراین می‌توان تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کرد و ونزوئلا هم می‌تواند ضمن حفظ استقلال از شرایط بوجود آمده در جهت تبدیل تحریم به فرصت استفاده کند.

وی اولویت‌های کاری وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران را شامل پنچ مورد اعلام کرد که شامل مرجعیت و دیپلماسی علمی، فناوری و نوآوری؛ آموزش، پژوهش و برونداد هدفمند؛ نوآوری فرهنگی و فرهنگ نوآوری؛ شاگرد، فناوری و نوآور پروری؛ تولید خدمت، ثروت و سرمایه از دانش است.

وزیر علوم کشورمان خطاب به وزیر علوم ونزوئلا توصیه کرد: لیست ایده‌ها و نیازهای کشور خود را تشکیل و در اختیار دانشمندان هر دو کشور قرار دهند تا دانشمندان ایرانی نیز بتوانند به کمک آن کشور بیایند.

زلفی گل افزود: پژوهشگران و دانشمندان دو طرف می‌توانند با رفت و آمدهای خود، تعامل علمی بین دو کشور را نهادینه کنند.

وی تاکید کرد: ما اعتقاد جدی به دیپلماسی علمی داریم تا تعامل علمی در کل دنیا بوجود آید.

درخواست وزیر علوم ونزوئلا از ایران برای برگزاری نمایشگاه علمی در آن کشور

گابریلا خیمنس، در این گفتگو پیشنهاد کرد: نمایشگاه توانمندی‌های علمی کشور ایران در ونزوئلا برگزار شود تا دانشگاه‌ها و محققان این کشور با ظرفیت علمی و فناوری ایران بیشتر آشنا شوند.

وی گفت: کشور ونزوئلا علاقمند است در زمینه‌های بهداشت، انرژی، داروسازی، مواد غذایی، دامپزشکی، مخابرات و پتروشیمی از توانایی‌های علمی ایران استفاده کند و در این زمینه‌ها امکان حضور شرکت‌های دانش بنیان ایرانی در ونزوئلا فراهم خواهد شد.

وزیر علوم ونزوئلا با اشاره به بازدیدهای خود از دانشگاه‌های ایران گفت: ظرفیت علمی و پژوهشی بالایی در ایران وجود دارد و بر همین اساس از توسعه روابط علمی با ایران استقبال می‌کنیم.