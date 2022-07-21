نیروهای انسانی جمعیت هلال احمر نیازمند ساماندهی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار عبداللهیان شامگاه چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل هلال احمر استان کرمانشاه اظهار کرد: داوطلبان هلال احمر در هفته ۲۴۰ ساعت فعالیت می‌کنند در حالی که داوطلب به کسی گفته می‌شود که شغل و محل امرار معاش دیگری داشته و در ساعات فراغت به شکل داوطلبی خدمت رسانی کند در حالی که داوطلبان هلال احمر با حقوق بسیار پایین و بدون بیمه، ساعت بالایی در هفته را در عملیات هلال احمر فعالیت دارند.

وی افزود: نیروهای انسانی رسمی، داوطلبان، امدادگران و نجاتگران باید ساماندهی شوند اما استخدام پروسه سختی دارد و انتظار استخدام رسمی همه داوطلبان نیست اما باید حداقل معیشت برای آنان فراهم شود.

معاون حقوقی و امور مجلس هلال احمر تصریح کرد: تلاش می‌شود تا حداقل امکانات، بیمه و امنیت شغلی برای نیروهای انسانی، داوطلبان، امدادگران و نجاتگران هلال احمر فراهم شود.

عبداللهیان خاطرنشان کرد: شبکه امداد و نجات و تجهیزات جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه باید تقویت شود و در تعامل سازنده با نمایندگان مجلس بودجه مقداری افزایش یافته و از محل اعتبارات آمبولانس و ماشین‌های نجات خریداری می‌شود.