رژیم صهیونیستی ۹ فلسطینی را به اتهام ارتباط با حماس بازداشت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، نظامیان صهیونیست ۹ شهروند فلسطینی ساکن بخش شرقی بیت المقدس را به اتهام ارتباط با جنبش مقاومت اسلامی «حماس» بازداشت کردند.

بر همین اساس پلیس رژیم صهیونیستی اعلام کرد: طی هفته‌های گذشته با همکاری مشترک نیروهای امنیتی و پلیس ۹ فلسطینی به اتهام ارتباط با جنبش حماس که همه آنها ساکن بخش شرقی بیت المقدس هستند، بازداشت شدند.

پلیس رژیم صهیونیستی مدعی شد که افراد بازداشت شده در تماس مستمر با نیروهای جنبش حماس در خارج بوده اند.

این ادعای پلیس رژیم صهیونیستی در حالی مطرح می‌شود، که نظامیان صهیونیست به صورت روزانه اقدام به بازداشت غیر قانونی و بدون اتهام شهروندان فلسطینی می‌کنند.

از بازداشت غیر قانونی شهروندان فلسطینی تحت عنوان «بازداشت اداری» یاد می‌شود. شهروندان فلسطینی اسیر نزد صهیونیست در اعتراض به این بازداشت در دادگاه‌های رژیم صهیونیستی حاضر نمی‌شوند.

این در حالی است که سازمان‌های حقوق بشر فلسطین اعلام کردند که نیروهای اشغالگر صهیونیستی تنها در ماه گذشته میلادی ۶۹۰ فلسطینی از جمله ۷۶ کودک و ۱۹ زن را بازداشت کردند.

گفتنی است، میلیون‌ها فلسطینی ده‌ها سال است که تحت شرایط نظامی زندگی می‌کنند و هر روز شاهد نقض حقوق اولیه خودشان هستند.