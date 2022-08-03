دو گریه ارزشمند در آیات و روایات چیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین انصاریان در مراسمی که به مناسبت دهه اول ماه محرم در حسینیه هدایت برگزار شد به ایراد سخنرانی پرداخت و اظهار داشت: پروردگار از زمان آدم تا پیامبر خاتم یک دین بیشتر ارائه نکرده و آن دین اسلام است. تعبیر دیگر دین اسلام صراط مستقیم نام دارد. قرآن کریم در یک آیه به پنج پیامبر اولوالعزم اشاره کرده و کلمه دین را به صورت مفرد ذکر می‌کند و می‌فرماید از گرد این دین پراکنده نشوید.

وی افزود: حقیقت دین ترکیبی از اعتقادات صحیح قلبی، عمل صالح و اخلاق حسنه است. کل فقه الهی و معارف پروردگار در همین سه محور خلاصه می‌شود.

انصاریان با طرح این پرسش مبنی بر اینکه چرا خداوند دین را به جامعه بشری ارائه کرد آیا نمی‌شد مردم بی دین باشند، گفت: خیر. چرا که خداوند نمی‌خواهد حتی یک نفر در قیامت جهنمی شود برای همین دین ارائه کرد تا نه در دنیا و نه در آخرت انسان زندگی جهنمی نداشته باشد. ارائه دین عین عشق، لطف، احسان، کرم و محبت پروردگار به انسان است. اگر دین را نمی‌فرستاد انسان هیچ ارزشی در این عالم نداشت و وزن آدمی بدون دین با همه حیوانات و موجودات یکی بود.

این کارشناس مذهبی با بیان اینکه تعداد کسانی که دین الهی را نمی‌خواهند فراوان است، عنوان مرد: پروردگار به قدری برای انسان ارزش قائل است که در قرآن کریم خطاب به کسانی که دین خدا را نمی‌خواهند به صورت غیابی می‌فرماید آنها این گونه هستند یعنی مانند دیگر موجودات.

وی در خصوص ملاک تشخیص دین الهی بیان داشت: یک حجت برای شناخت دین اسلام قرآن کریم است. قرآن می‌فرماید دین راهنمای خود نگهداران است. یک ملاک شناخت دین نازل شده اهل بیت هستند، مثل اهل بیت در این عالم همانند کشتی نوح است.

این کارشناس مذهبی ادامه داد: اگر کسی متمسک به وجود مقدس اهل بیت نشود طوفان‌های نفسانی، عقاید پست و شهوات همانند قوم نوح که در طوفان غرق شدند، غرقشان خواهد کرد، اما کسی که متسک به این کشتی شود هرگز در امیال، افکار ابلیسی و وساوس شیطانی غرق نمی‌شود. زمانی که انسان با دین اهل بیت زندگی کند همه دنیا را پر از وسوسه کنند این فرد اهل نجات خواهد بود.

وی با بیان خاطره‌ای عنوان کرد: روزی یک عالم غیر شیعی نزد خواجه نصرالدین طوسی آمد و گفت خواجه نجات با کدام فرقه است قیامت چه فرقه‌ای اهل نجات خواهد بود؟ ایشان فرمودند آیا در کتابه‌های مهم شما این روایت نقل نشده که پیامبراکرم فرمودند بعد از مرگ من امت ۷۳ فرقه می‌شوند و هر فرقه‌ای مدعی است در حالی که تنها یک امت اهل نجات هستند، همچنین آیا حضرت در روایت دیگری نفرمودند مثل اهل بیت، مثل کشتی نجات نوح است؛ حال آیا فهمیدی چه گروهی اهل نجات هستند. همانجا آن عالم خطاب به شیخ گفت مرا شیعه کن.

این کارشناس مذهبی با بیان اینکه علم چهارده معصوم فوق علم همه علما و در دانش بالاتر از این افراد نیامده و نمی‌آید، گفت: در سیره ائمه اطهار دو نوع گریه وجود دارد و این بزرگان با آن علم و بزرگی وجودی که داشتن اهل این دو گریه بودند.

وی افزود: نخستین اشک، گریه خاشعانه در برابر پروردگار و دیگر گریه برای امام حسین بود. در اینجا معلوم می‌شود که گریه جز دین و حقیقتی از حقایق اسلام است این گریه بر امام حسین عام است و تمام ظاهر و باطن هستی برای حضرت اشک می‌ریزند.

انصاریان گفت: بعد از عاشورا و قبل از آن تا زمان آدم و بعد از عاشورا تا قیامت چیزی در این عالم نبوده و نخواهد بود که برای امام حسین گریه نکند گریه بر امام حسین دین آسمان و زمین و دین عالم ظاهر و باطن است.

انصاریان با استناد به روایتی عنوان کرد: در روایات دارد گاهی اهل بیت هنگام گریه برای امام حسین بی حال می‌شدند؛ کسانی که امروز می‌گویند این گریه برای چیست؟ دین الهی را نفهمیدند. کسی که از خشیت خدا اشک می‌ریزد در عرش الهی جای دارد امام حسین کسی است که اهل آسمان و زمین برایش گریه کردند.