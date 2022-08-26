به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در حاشیه رزمایش مشترک پهپادی ارتش ۱۴۰۱ در منطقه سوم نبوت کنارک، گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به ویژه ارتش در حوزه پهپادی و ارتقای آن با اتکا به توانمندی خود رشد خوبی داشته‌اند، لذا نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران با توجه به توانمندی که در حوزه سکوهای شناوری در سطح و زیر سطح داشته است از این توانمندی در عرصه دریا استفاده کرده و پهپادها را با استفاده از گروه خاصی از شناورها با توانمندی‌های مختلف تشکیل داد که این طرح جدیدی بود.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه نیروی دریایی ارتش تقریباً تا دو هزار و ۲۰۰ کیلومتر دورتر از مرزهای آبی کشور جهت برقراری امنیت کشتیرانی مستقر هستند، وجود این نوع پهپادها با هدف افزایش شعاع عملیاتی و تسلط اطلاعاتی بسیار ضروری است.

امیر ایرانی ضمن اشاره به تجهیز یگان‌های شناور به انواع پهپادهای عمود پرواز و انجام عملیات‌های مختلف توسط این نوع پهپادها از عرشه شناورهای سطحی و زیرسطحی نیروی دریایی ارتش در رزمایش مشترک پهپادی ۱۴۰۱ ارتش عنوان کرد: وقتی که تسلط شما بدون استفاده از تجهیزاتی که ممکن است توسط دشمن رصد شود، صدها کیلومتر افزایش پیدا می‌کند، این نقطه قوتی است که ما در حوزه نظامی به آن اشراف هوایی و بخشی را برتری هوایی می‌گوییم که آن صیانت و سیادت هوایی در حوزه دریا اتفاق می‌افتد.

فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش از شرکت انواع پهپادهای شناسایی تهاجمی و ترکیبی و اجرای عملیات ترکیبی و هم‌زمان چندین پهپاد در منطقه رزمایش و انهدام موفقیت‌آمیز اهداف مورد نظر در بخش دریایی رزمایش مشترک پهپادی ارتش خبر داد و گفت: امروز ما می‌توانیم به‌صورت ترکیبی در حوزه دریا عملیات انجام دهیم؛ یعنی یک دسته پروازی پهپادی را از عرشه یگان‌ها به پرواز در بیاوریم و مجموعه فرماندهی-کنترل را از یک یگان به یگان دیگری منتقل کنیم؛ یعنی صحنه را کاملاً جابه‌جا کنیم و هر کدام از این پهپادها وظیفه‌ای را برای اجرای یک مأموریت موفق عهده‌دار شوند.

وی خاطرنشان کرد: مجهزشدن واحدهای شناور زیرسطحی به انواع پهپادهای عمودپرواز چمروش و تجهیز یگان‌های شناور نیروی دریایی ارتش به انواع پهپادهای تهاجمی و نقطه‌زن آرش و باور ۵ به‌منظور افزایش توان رزمی یگان‌های شناور این نیرو در حوزه تحت مسئولیت نیروی دریایی در آب‌های آزاد در مقابله با یکی از اهداف اصلی ما که مبارزه با تروریسم دریایی و کنترل ناامنی‌ها است، کمک شایانی خواهد کرد.

امیر ایرانی ادامه داد: امکان به پرواز درآوردن پهپادهای عمودپرواز و پرتابی از روی زیردریایی‌های کلاس طارق فاتح و غدیر و همچنین تجهیز واحدهای شناور زیرسطحی به انواع پهپادهای عمودپرواز چمروش، در راستای افزایش و ارتقای توان رزمی این نیرو، از اهم اقداماتی است که در ماه‌های گذشته و در حوزه پهپادی انجام شده است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش در پایان عنوان کرد: امروز ظرفیت تولید انواع پهپادها به دست توانمند جوانان برومند، باغیرت و دلسوز، ایجاد شده و ما می‌توانیم حتی به‌صورت ترکیبی در حوزه دریا عملیات انجام دهیم.