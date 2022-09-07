به گزارش خبرگزاری مهر، آئین رونمایی از کتاب «حسین‌بن‌علی در افق معاصرت؛ بازخوانی انتقادی حسین وارث آدم» نوشته سید جواد میری و زینب شریعت‌نیا برگزار می‌شود.

در این مراسم سیدجواد میری دکترای جامعه‌شناسی دانشگاه بریستول انگلستان و عضو هیات‌علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، محمدحسین بادام‌چی دکترای جامعه‌شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی و عضو هیات‌علمی مؤسسه‌ی مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت عتف و زینب شریعت‌نیا دکترای عرفان اسلامی پژوهشکده‌ی امام خمینی و انقلاب اسلامی حضور خواهند داشت.

این نشست دوشنبه ۲۱ شهریور ساعت ۱۸ در خانه‌موزه‌ دکتر علی شریعتی برگزار و همزمان به صورت زنده از اینستاگرام این خانه موزه پخش می‌شود.