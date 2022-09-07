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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۹:۰۹

دوشنبه ۲۱ شهریور؛

کتاب «حسین‌بن‌علی در افق معاصرت» رونمایی می‌شود

کتاب «حسین‌بن‌علی در افق معاصرت» رونمایی می‌شود

کتاب «حسین‌بن‌علی در افق معاصرت؛ بازخوانی انتقادی حسین وارث آدم» دوشنبه ۲۱ شهریور در خانه‌موزه‌ دکتر علی شریعتی رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین رونمایی از کتاب «حسین‌بن‌علی در افق معاصرت؛ بازخوانی انتقادی حسین وارث آدم» نوشته سید جواد میری و زینب شریعت‌نیا برگزار می‌شود.

در این مراسم سیدجواد میری دکترای جامعه‌شناسی دانشگاه بریستول انگلستان و عضو هیات‌علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، محمدحسین بادام‌چی دکترای جامعه‌شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی و عضو هیات‌علمی مؤسسه‌ی مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت عتف و زینب شریعت‌نیا دکترای عرفان اسلامی پژوهشکده‌ی امام خمینی و انقلاب اسلامی حضور خواهند داشت.

این نشست دوشنبه ۲۱ شهریور ساعت ۱۸ در خانه‌موزه‌ دکتر علی شریعتی برگزار و همزمان به صورت زنده از اینستاگرام این خانه موزه پخش می‌شود.

کد مطلب 5583375

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