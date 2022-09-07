شرکت ایران ترانسفو ارزآوری خوبی برای کشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی روز سه شنبه در آئین آغاز به کار ۳۶۰ نیرو در شرکت ایران ترانسفو زنجان، گفت: گروه صنعتی ایران ترانسفو با وجود تحریم علاوه بر اینکه توانسته نیاز کامل کشور را رفع کند، صادرات خود را از سال ۹۷ تاکنون چندین برابر افزایش داده است و به نظر بنده این شرکت در راستای جهش تولید که مد نظر مقام معظم رهبری است گام برداشته است.

وی با بیان اینکه اکثر تجهیزات و قطعات ابرترانسفورماتورهای تولیدی این شرکت در داخل مجموعه و به دست متخصصان داخلی ساخته می‌شود، گفت: این شرکت ارزآوری خوبی برای کشور داشته و ما از این جهت قدردان زحمات مدیران کارخانه هستیم و طبق گزارشاتی که استاندار به بنده ارائه کرد این شرکت در این سال‌ها نفرات زیادی را جذب کرده و در کاهش نرخ بیکاری در استان مؤثر بوده است.

وزیر کشور با بیان اینکه حیات و زندگی ما امروزه به انرژی وابسته است، عنوان کرد: انرژی هم بدون انتقال معنایی ندارد و این شرکت توانسته در راستای انتقال برق در کشور به جامعه خدمت‌رسانی کند. ما ظرفیت‌های لازم را برای توسعه صنعتی در کشور داریم و این را در عمل ثابت کرده‌ایم و با همت بلند می‌توان اهداف دیگری را ترسیم و دنبال کرد.

وحیدی با ابراز خرسندی از اشتغال ۳۶۰ نفر از جوانان این استان در این شرکت گفت: این اتفاقات در حالی رقم خورده که داشتن یک شغل آبرومند یکی از دغدغه‌های جوانان است و خوشحالم از اینکه مدیرعامل این گروه صنعتی وعده استخدام نفرات جدیدی را در سال آینده نیز داده است.

کارخانه ترانسفو به حوزه شرکت دانش بنیان ورود کند

در ادامه مراسم محسن افشارچی استاندار زنجان با تقدیر از اقدامات خوب ایران ترانسفو در راستای تولید گفت: پیشانی صنعت استان، ایران ترانسفو است و البته بنده چند درخواست مهم از این گروه صنعتی دارم. نخست اینکه باید تنوع سبد محصولاتی خود را افزایش دهد و خوشبختانه مدیران این مجموعه وعده‌های خوبی در این زمینه به ما داده‌اند.

محسن افشارچی افزود: از سوی دیگر تقاضای ما این است که این کارخانه به حوزه شرکت دانش‌بنیان ورود کرده و حتی از چند شرکت دانش‌بنیان نیز حمایت کند و البته این نکته را باید یادآور شوم که ایران ترانسفو کمک خوبی به صندوق پژوهش و نوآوری در راستای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان انجام داده و خوشبختانه موجودی این صندوق به ۳۰ میلیارد تومان رسیده است.

وی روند توسعه استان را امید بخش و رو به جلو و مثبت ارزیابی و از تداوم برنامه‌های توسعه‌ای استان خبر داد.

در پایان مراسم، بهزاد ظهیری ظهر سه شنبه در مراسم جشن اشتغال ۳۶۰ نیروی جدید شرکت ایران ترانسفو که با حضور وزیر کشور برگزار شد، گفت: اتفاقات خوبی در این کارخانه طی مدت چهار سال گذشته افتاده است و این کارخانه و حتی برخی از کالاهایی که مورد استفاده در فرآیند تولید قرار می‌گیرند به طور مستقیم تحت «تحریم» هستند.

وی با بیان اینکه در چهار سال گذشته صادرات این گروه صنعتی ۹۸۰ درصد و همینطور سود عملیاتی این کارخانه ۴۲۰ درصد و فروش ۴۰۰ درصد رشد داشته است، ابراز داشت: حدود ۲ هزار نفر در این چند سال در گروه ایران ترانسفو مشغول به کار شده‌اند و با این حرکت و تحقق رشد اقتصادی مد نظر، به لطف خدا توانسته‌ایم به منویات مقام معظم رهبری عمل کنیم.

کارخانه ترانسفو با شرکت‌های بزرگ اروپایی در مناقصه‌های بین‌المللی رقابت می‌کند

مدیرعامل گروه صنعتی ایران ترانسفو با تأکید بر اینکه در حال حاضر این کارخانه با شرکت‌های بزرگ اروپایی در مناقصه‌های بین‌المللی رقابت می‌کند، عنوان کرد: کشورهایی که گمان می‌کردند با انقلاب اسلامی، ایران ترانسفو زمین گیر خواهد شد، امروز به لطف خدا با محصولات همان کشورها و شرکت‌ها رقابت می‌کنیم و به این توان و همت و غیرت خودمان ایمان داریم و به هر طریق ممکن، چرخه تولید این کارخانه را سرپا نگه خواهیم داشت.

ظهیری تأکید کرد: در گروه صنعتی ایران ترانسفو، باور به نشدن نداریم و قطعاً می‌توانیم با همت و عزم جدی جوانانی که امروز وارد خانواده بزرگ ایران ترانسفو شدند بیش از پیش موفق شویم و این راهی است که ضمن تجدید بیعت با مقام معظم رهبری به عنوان فرمانده کل قوای نظامی و اقتصادی و دولت محترم ادامه می‌دهیم.

وی به آمار صادرات این گروه صنعتی در چهار سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سال ۹۷ میزان صادرات ایران ترانسفو هفت میلیون دلار بود و این در حالی است که وعده می‌دهم میزان صادرات در سال جاری به حدود ۱۰۰ میلیون دلار برسد و رکورد جدیدی را ثبت کنیم.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران ترانسفو در پایان به درخواست این گروه صنعتی از وزارت صمت برای ایجاد خط تولید خودروی برقی اشاره کرد و گفت: اگر وزارت صمت با درخواست این شرکت موافقت کند سال آینده حداقل یک هزار نفر از جوانان این استان مشغول به کار خواهند شد و اگر هم طرح تولید خودرو اجرایی نشود، با همین روند حدود ۴۰۰ نفر دیگر در سال آینده در این شرکت به کارگیری خواهند شد.

گفتنی است گروه صنعتی ایران ترانسفو به پشتوانه نیم قرن تجربه در صنعت ترانسفورماتورسازی، به عنوان تولیدکننده پیشرو در خاورمیانه همواره به دنبال ارتقا ی کیفیت و تولید محصولات متنوع همگام با فناوری روز دنیا بوده و محصولات شرکت بخش وسیعی از ترانسفورماتورهای کوچک توزیع تا ترانسفورماتورهای فوق توزیع و قدرت، ترانسفورماتورهای ویژه متناسب با نیاز صنعت، تجهیزات ترانسفورماتور و انواع پست‌ها را در برمی‌گیرد.