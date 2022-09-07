دشمن برای فضای مجازی برنامه دارد/ایجاد شبکه ملی اطلاعات ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدمحسن سعیدی، نماینده مردم ایلام در مجلس خبرگان رهبری در نطق پس از دستور دهمین اجلاس رسمی پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری با اشاره به این نکته که بر اساس آموزه‌های اسلامی اصلاح امور فرهنگی زمینه ساز گشایش در معیشت جامعه است، گفت: با همکاری خوبی که پس از استقرار دولت سیزدهم بین قوای سه‌گانه به وجود آمده است، امید به اصلاح امور و تغییر و تحول در همه عرصه‌ها از جمله در عرصه فرهنگ دینی زنده شده است.

نماینده مردم ایلام در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر ضرورت سالم سازی فضای مجازی و ایجاد شبکه ملی اطلاعات به آسیب‌های موجود در این حوزه اشاره کرد و افزود: دشمن برای فضای مجازی برنامه دارد و از این طریق به دنبال تغییر در سبک زندگی اسلامی و ترویج فرهنگ منحط غرب است.

حجت الاسلام سعیدی در ادامه به حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب تأکید کرد و اجرای صحیح قوانین موجود در این عرصه را با رعایت اولویت بندی در جهت تأثیرگذاری آن راه حل مشکلات موجود در این عرصه دانست.

نماینده مردم ایلام در مجلس خبرگان رهبری سپس ضمن تأکید بر لزوم سالم سازی گردشگاه‌ها و مراکز فرهنگی به مزایا و آسیب‌های طرح آزاد سازی سواحل دریا و رودخانه‌ها، گفت: این اقدامات وقتی نامش اجرای عدالت است که همه مؤمنان و طرفداران نظام بتوانند از این امکان تفریحی استفاده کنند و آن به وسیله مدیریت صحیح بر این اماکن ممکن است.