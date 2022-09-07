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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۹:۲۳

حجت‌الاسلام سعیدی:

دشمن برای فضای مجازی برنامه دارد/ایجاد شبکه ملی اطلاعات ضروری است

دشمن برای فضای مجازی برنامه دارد/ایجاد شبکه ملی اطلاعات ضروری است

نماینده مردم ایلام در مجلس خبرگان رهبری گفت: دشمن برای فضای مجازی برنامه دارد و از این طریق به دنبال تغییر در سبک زندگی اسلامی و ترویج فرهنگ منحط غرب است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدمحسن سعیدی، نماینده مردم ایلام در مجلس خبرگان رهبری در نطق پس از دستور دهمین اجلاس رسمی پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری با اشاره به این نکته که بر اساس آموزه‌های اسلامی اصلاح امور فرهنگی زمینه ساز گشایش در معیشت جامعه است، گفت: با همکاری خوبی که پس از استقرار دولت سیزدهم بین قوای سه‌گانه به وجود آمده است، امید به اصلاح امور و تغییر و تحول در همه عرصه‌ها از جمله در عرصه فرهنگ دینی زنده شده است.

نماینده مردم ایلام در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر ضرورت سالم سازی فضای مجازی و ایجاد شبکه ملی اطلاعات به آسیب‌های موجود در این حوزه اشاره کرد و افزود: دشمن برای فضای مجازی برنامه دارد و از این طریق به دنبال تغییر در سبک زندگی اسلامی و ترویج فرهنگ منحط غرب است.

حجت الاسلام سعیدی در ادامه به حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب تأکید کرد و اجرای صحیح قوانین موجود در این عرصه را با رعایت اولویت بندی در جهت تأثیرگذاری آن راه حل مشکلات موجود در این عرصه دانست.

نماینده مردم ایلام در مجلس خبرگان رهبری سپس ضمن تأکید بر لزوم سالم سازی گردشگاه‌ها و مراکز فرهنگی به مزایا و آسیب‌های طرح آزاد سازی سواحل دریا و رودخانه‌ها، گفت: این اقدامات وقتی نامش اجرای عدالت است که همه مؤمنان و طرفداران نظام بتوانند از این امکان تفریحی استفاده کنند و آن به وسیله مدیریت صحیح بر این اماکن ممکن است.

کد مطلب 5583774
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • حکم لانه IR ۲۲:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۱۸
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      پاسخ
      دو دولت رییسی و روحانی هر دو مقصرن...حالا با زدن اینترنت بین‌المللی معلومتان میشود که تورم و گرانی بیشتر یعنی چه...مغزهایی که به اندازه فروش نفت برای مملکت ارزآوری و ارزش داشتن تا قبل از قطعی اینترنت بین‌المللی و آشوب ها رفته رفته مهاجرت میکنن...اینجوری هم نیست بخان بیت کوین هاشون رو بفروشن یا اتریو

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