به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وِدانت پاتل، معاون ارشد سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشستی مطبوعاتی مدعی شد که در مذاکرات رفع تحریم‌ها، «همچنان شکاف‌هایی وجود دارد.»

پاتل در این نشست خبری، ماهیت اظهارات جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که گفته بود «کل فرآیند (برجام) در خطر است» را تأیید کرد.

وی درباره مذاکرات رفع تحریم‌ها گفت: باردیگر بر آنچه دولت (آمریکا) آخر هفته گذشته اعلام کرد، تاکید می‌کنم؛ اینکه پاسخ ایران به آنچه قرار بود «متن نهایی» بورل برای احیای برجام باشد، ما را در جایگاهی قرار نداده که توافق را نهایی کنیم.

پاتل افزود: مکرراً گفته‌ایم که شکاف‌ها همچنان به قوت خود باقی است و پاسخ ایران به وضوح نشان می‌دهد که این شکاف‌ها همچنان باقی است.

بورل روز دوشنبه با کمرنگ ارزیابی‌کردن شانس احیای توافق هسته‌ای ایران، ضمن نادیده انگاشتن نقض برجام از سوی آمریکا و اتخاذ موضعی همسو با واشنگتن در قبال این بدعهدی، مدعی شد: امروز کمتر نسبت به همگرایی روند مذاکرات اطمینان دارم.