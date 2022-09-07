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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۲:۲۹

با تکرار ادعاهای مسئول سیاست خارجی اروپا؛

آمریکا: در مذاکرات با ایران، شکاف‌ها همچنان به قوت خود باقی است

آمریکا: در مذاکرات با ایران، شکاف‌ها همچنان به قوت خود باقی است

معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ادعاهای دیروز مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره کاهش «خوش‌بینی» درباره به نتیجه رسیدن مذاکرات رفع تحریم‌ها را تکرار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وِدانت پاتل، معاون ارشد سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشستی مطبوعاتی مدعی شد که در مذاکرات رفع تحریم‌ها، «همچنان شکاف‌هایی وجود دارد.»

پاتل در این نشست خبری، ماهیت اظهارات جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که گفته بود «کل فرآیند (برجام) در خطر است» را تأیید کرد.

وی درباره مذاکرات رفع تحریم‌ها گفت: باردیگر بر آنچه دولت (آمریکا) آخر هفته گذشته اعلام کرد، تاکید می‌کنم؛ اینکه پاسخ ایران به آنچه قرار بود «متن نهایی» بورل برای احیای برجام باشد، ما را در جایگاهی قرار نداده که توافق را نهایی کنیم.

پاتل افزود: مکرراً گفته‌ایم که شکاف‌ها همچنان به قوت خود باقی است و پاسخ ایران به وضوح نشان می‌دهد که این شکاف‌ها همچنان باقی است.

بورل روز دوشنبه با کمرنگ ارزیابی‌کردن شانس احیای توافق هسته‌ای ایران، ضمن نادیده انگاشتن نقض برجام از سوی آمریکا و اتخاذ موضعی همسو با واشنگتن در قبال این بدعهدی، مدعی شد: امروز کمتر نسبت به همگرایی روند مذاکرات اطمینان دارم.

کد مطلب 5584007

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    نظرات

    • Karim IR ۲۱:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۶/۱۶
      0 0
      پاسخ
      ضعف بزرگی که در تیم مذاکرات برجامی ایران وجود دارد و ان اینکه باید مرتب افکار عمومی مردم اروپا وامریکا را از کارشکنی و زورگویی وبی منطقی انها اگاه کرد.چون غالبا مردم کشورهای غربی اخبار صحیحی از واقعیات مذاکرات وسیاست ورزی ایران ندارند.

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