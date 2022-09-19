به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، همزمان با مشخص شدن موعد اکران انیمیشن سینمایی «لوپتو» به تهیه‌کنندگی محمدحسین صادقی و کارگردانی عباس عسکری، پوستر رسمی آن منتشر شد.

این انیمیشن همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید با شعار «جشن اسباب‌بازی‌های ایرانی در سینما» روی پرده می‌رود.

پوستر «لوپتو» توسط هادی محمدیان کارگردان انیمیشن‌های سینمایی «شاهزاده روم»، «فیلشاه» و «بچه زرنگ» طراحی شده است. موسسه بهمن سبز پخش سینمایی این انیمیشن سینمایی را برعهده دارد.

«لوپتو» محصول مرکز انیمیشن سوره، یک انیمیشن سینمایی موزیکال با فضایی شاد و مهیج است که با تکنیک سه بعدی در استودیو فراسوی ابعاد توسط هنرمندان کرمانی تولید شده است.

در خلاصه داستان این انیمیشن آمده است: «پدر علی در کارگاه لوپتو با یاد دادن ساخت اسباب‌بازی به بیمارانش، آن‌ها را درمان می‌کند. کارگاه اسباب‌بازی‌های خلاقانه لوپتو که بین کودکان ایرانی محبوبیت زیادی دارد با خرابکاری یک ناشناس تعطیل می‌شود. علی تلاش می‌کند پدرش را که ناامید شده است از این مخمصه نجات دهد…»

عوامل انیمیشن سینمایی «لوپتو» عبارتند از کارگردان: عباس عسکری، تهیه کننده: محمدحسین صادقی، تهیه‌کننده اجرایی: فرهاد امین‌زاده، مدیر تولید: محمدمهدی فتحی، فیلمنامه: فرشاد امین‌زاده، عباس عسکری؛ کارگردان هنری: امین قرائی، استوری ریل: مجتبی خیری، تدوین: مهدی سعدی، سرپرست مدل‌سازی شخصیت: فرزاد شکفته، سرپرست مدل‌سازی محیط: فرشاد امین زاده، سرپرست تکسچر شخصیت: سبحان خلیل یزدی، سرپرست رندر و نورپردازی: سعید مددی، سرپرست متحرک‌سازی: مجتبی خیری، سرپرست جلوه‌های ویژه: فرزاد شکفته، کاراکتر ست‌آپ: سید مهدی زاهدی موسوی، رضا متصدی زاده، تدوین: محسن فتحی، موسیقی: پیام آزادی، مهرداد اسماعیل‌پور، صداگذاری: آرش قاسمی، مدیر دوبلاژ: سعید شیخ‌زاده، خواننده: هومن شاهی، امیرعلی بهادری، مدیر کمپین تبلیغاتی: وحید محرابیان، تبلیغات: ملیکاسادات راد، پوستر: هادی محمدیان، روابط عمومی: الهام عرشی‌زاده، تولید شده در استودیو فراسوی ابعاد، محصول مرکز انیمیشن سازمان سینمایی سوره.