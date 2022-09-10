  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۹ شهریور ۱۴۰۱، ۱۹:۳۱

در جریان سفر به ایران؛

سخنگوی انصارالله با مشاور ارشد وزیر امور خارجه دیدار کرد

سخنگوی انصارالله با مشاور ارشد وزیر امور خارجه دیدار کرد

سخنگوی انصارالله در سفر به تهران و دیدار با خاجی ضمن تشکر از حمایت‌های سیاسی و انسانی ایران از کشور و مردم یمن، گزارشی از روند اجرای توافق آتش بس موقت و چشم انداز آینده تحولات یمن ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عبدالسلام سخنگوی انصارالله و رئیس هیات مذاکره کننده دولت نجات ملی در جریان سفر به تهران با علی اصغر خاجی مشاور ارشد وزیر امور خارجه در امور ویژه سیاسی دیدار و در خصوص آخرین تحولات یمن گفتگو و رایزنی کرد.

مشاور ارشد وزیر امور خارجه کشورمان در امور ویژه سیاسی ضمن ابراز خرسندی از استمرار روند آتش بس، اظهار امیدواری کرد آتش بس کنونی مرحله‌ای برای ورود به رفع محاصره کامل بدون قید و شرط، آتش بس سراسری و گفتگوهای سیاسی باشد.

مذاکره کننده ارشد دولت نجات ملی یمن در این دیدار با تشکر از حمایت‌های سیاسی و انسانی جمهوری اسلامی ایران از کشور و مردم یمن، گزارشی از روند اجرای توافق آتش بس موقت و چشم انداز آینده تحولات یمن ارائه کرد.

محمد عبدالسلام به کارشکنی‌های موجود در مسیر اجرای صحیح تعهدات کنونی اشاره داشت و تکمیل تعهدات طرف مقابل، رفع محاصره، توقف درگیری‌ها و پرداخت حقوق کارمندان را برای حفظ آتش بس ضروری دانست.

کد مطلب 5586586
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه