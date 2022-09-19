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۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۱۲:۲۶

پلیس تهران منتشر کرد؛

فیلم کامل از لحظه ورود مهسا امینی به اماکن تا انتقال به بیمارستان

فیلم کامل از لحظه ورود مهسا امینی به اماکن تا انتقال به بیمارستان

پلیس تهران فیلم کاملی از لحظه ورود مهسا امینی به اماکن تا انتقال به بیمارستان را منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پلیس تهران فیلم کاملی از لحظه ورود به اماکن تا انتقال به بیمارستان مهسا امینی را منتشر کرد. سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت ضمن توضیحاتی در مورد این فیلم در جمع خبرنگاران گفت: قبل از رسیدن مأموران اورژانس پزشک و پرستاری که در بهیاری ساختمان وزرا بودند عملیات احیا را برای مهسا امینی آغاز کرده بودند.

وی افزود: در فیلم هم مشخص است که برای خلوتی اطراف بیمار تکنسین‌های اورژانس خانم امینی را به راهرو منتقل می‌کنند که بنا بر اذعان عوامل اورژانس عملیات احیا موفقیت‌آمیز بود و بعد او را به بیمارستان منتقل کردند.

رئیس پلیس تهران گفت: قبل از حرکت آمبولانس با بیمارستان کسری ارتباط گرفته شد تا این بیمار در یک بیمارستان خصوصی پذیرش شود.

کد مطلب 5593078

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    نظرات

    • مریم IR ۰۹:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۹
      1 0
      پاسخ
      پس چرا گفتن اول که گرفتنش مانتوش این نبوده ؟؟؟؟

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