به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی هدایت از تسریع روند نوسازی با اعطای مشوق‌های جدید و کاهش زمان صدور پروانه خبر داد و گفت: در دوره جدید مدیریت شهری، شهردار تهران با دو رویکرد تولید مسکن و تسریع روند نوسازی به حوزه احیای بافت فرسوده پایتخت ورود کرده است.

سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران افزود: طبق مطالعات صورت گرفته بیشترین آمار نوسازی مربوط به دورانی است که بسته‌های تشویقی برای ترغیب مالکان و سرمایه گذاران ابلاغ شده بود و پس از حذف این بسته‌ها، شاهد کاهش صدور پروانه و کاهش سرعت نوسازی در بافت‌های فرسوده بودیم.

وی با اشاره به بازگرداندن مشوق‌های نوسازی در بافت فرسوده در این دوره مدیریت شهری، عنوان کرد: با مطالعات دقیق اجتماعی، اقتصادی و کالبدی اعطای یک بسته تشویقی در کمیسیون ماده ۵ مصوبه و شورای عالی معماری و شهرسازی تصویب و ابلاغ شد که پیش بینی می‌کنیم این بسته تشویقی که شامل دادن طبقه اضافه و تسهیل در ساخت پارکینگ است، روند نوسازی در بافت فرسوده را برای مردم دارای ارزش اقتصادی کند.

به گفته هدایت، این مشوق‌ها در بدهی‌های دولت به شهرداری تهران قرار می‌گیرد، اما اکنون بیشتر به دنبال نوسازی بافت‌های فرسوده شهر تهران بوده و به دنبال درآمدزایی از این حوزه نیستیم.