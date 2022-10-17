آنالیز آب آشامیدنی با سنسور ساخت ایران ممکن شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مجتبی زارع دانش آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر و از همکاران اجرای طرح « سنسور تست pH مجهز به فناوری میکروالکترومکانیک جهت آنالیز آب آشامیدنی» گفت: این طرح با هدف تست pH آب سدها در عمق های متفاوت بوده است.

وی با بیان اینکه برای انجام این تست نیاز به واردات مولتی پارامتری است که این هزینه کشور را دوچندان می کند، افزود: از این رو اقدام به اجرای این پروژه کردیم که نیازی به واردات نباشد و با دقت بیشتری pH آب سدها انجام گیرد.

زارع با اشاره به فناوری بکار گرفته شده در این پروژه گفت: این طرح با بهره گیری از فناوری میکروالکترو مکانیک توانست با ایجاد دقتی بالاتر و زمان پاسخگویی پایین تر درمقابل نمونه خارجی آن و تحمل فشارهای بالا در هر نقطه از ارتفاع آب سدها اندازه گیری را به صورت ممتد انجام دهد.

این محقق خاطر نشان کرد: همچنین به واسطه این طرح، دستگاه مولتی پارامتر بومی سازی می شود که با توجه به نیاز صنایع کشاورزی و دامی به آب سدها و همچنین آب با pH خاص، این مورد کمک بزرگی به صنایع آب و فاضلای و صنایع وابسته به آب می شود.

وی تاکید کرد: به واسطه این پروژه می توان در آزمایشگاه، با بهره گیری از یک قطره آب، با سرعت بالا و زمان بسیار کوتاه و دقت بالا میزان pH را اندازه گیری کرد.

وی با بیان اینکه شروع کار ما جهت تولید یک نمونه از این محصول با همکاری اداره آب و فاضلاب ایران صورت گرفت، گفت: تاکنون دستگاه به طور کامل آماده شده و در مرحله نهایی سازی جهت ارائه به اداره آب و فاضلاب ایران و موسسه تحقیقات آب است.

وی با بیان اینکه این طرح نسبت به بقیه سنسورها یا پروب های تشخیص pH شیشه ای که موجود است دارای سرعت تشخیص بالایی است، گفت: این سیستمی که طراحی کردیم کمتر از یک ثانیه با دقت جریان دریافتی ۰.۰۰۰۱، pH بالایی را از آب می تواند به دست بیاورد.

وی با اشاره به ویژگی های دستگاه گفت: قوی تر از تمامی نمونه سنسورها یا پروب های شیشه ای، توانایی اندازه گیری با روش برخورد مستقیم با نمونه یا همان قرارگیری در نمونه و همچنین گذاشتن یک قطره نمونه بر روی سنسور را دارد.

به گفته این محقق، این سنسور در برخورد غیر منتظره با محیط های اسیدی خیلی شدید درحد اسید معده که در بر روی این سنسور تست شده است، دچار مشکل نشده و اندازه گیری را با دقت بالا انجام می دهد.

وی تاکید کرد: نکته ی بسیار مهم در این سنسورها کالیبراسیون آسان آنهاست که می تواند توسط خود اپراتور و با استفاده از محلول داده شده انجام بپذیرد.همچنین این سنسورها قابلیت اندازه گیری در فشار بالا مانند اندازه گیری در اعماق آب یک سد را داراست.

وی با اشاره به مزیت رقابتی این سنسور گفت: نسبت به پروب های شیشه ای که در فشار بالا دچار ترک خوردن شیشه و نابود شدن سنسور می شود؛ برتری دارد.

وی گفت: اداره آبفا شهری و روستایی- آزمایشگاه های آنالیز آب شرب، آزمایشگاه های میکروبی و شیمیایی، گلخانه ها، صنعت، کشاورزی، استخرهای پرورش ماهی و صنعت شیلات و ماهی های زینتی، شرکت های تولید کننده مواد شوینده و مواد غذایی مبتنی بر آب مانند نوشابه و ...، شرکت های وارد کننده و فروش دستگاه های pH سنج می توانند از این دستگاه بهره ببرند.

