صادرات ۵.۵ تنی خاویار به ۳۳ کشور جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان شیلات ایران، معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران با بیان اینکه هم اکنون پنج و نیم تن خاویار به ۳۳ کشور صادر می‌شود، گفت: درصدد ایجاد بازارهای جدید و بالا بردن تولید هستیم که امیدواریم در افق ۱۴۰۴ به دو برابر این میزان صادرات افزایش پیدا کند.

سید حسین حسینی گفت: از دیرباز ماهیان خاویاری از اقتصادی‌ترین ماهیان دریای خزر محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به این که از سال ۲۰۱۱ به علت صید بی‌رویه این گونه ماهی، صید تجاری آن ممنوع شد، افزود: این اقدام با نظر پنج کشور حاشیه خزر که در خصوص برداشت و بهره‌برداری از دریا ذی‌نفع هستند و با هدف حفظ این گونه ارزشمند، صورت گرفت.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که مراکز بازسازی با قدمت صد ساله از چهل سال اخیر به صورت انبوه تکثیر و رهاسازی بچه ماهیان خاویاری را با هدف حفظ این ماهی ارزشمند انجام می‌دهند، تصریح کرد: باید همه کشورهای حاشیه دریای خزر سهم خود را نسبت به بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری بپردازند.

رئیس سازمان شیلات ایران با تاکید بر اینکه در حوزه بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری سالانه تعداد قابل توجهی تکثیر و رهاسازی می‌کنیم، گفت: در ۲۲ استان کشور توسعه پرورش ماهی‌های خاویاری انجام شده است.

وی با اشاره به استحصال ۳۵۰۰ تن گوشت و ۱۶ تن خاویار از این مزارع، تصریح کرد: در برنامه‌های آتی برای ۱۰۰ تن خاویار و ۲۰ هزار تن گوشت برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

حسینی در خصوص علت کاهش ماهیان خاویاری، تاکید کرد: این مسئله موضوعی فرابخشی است که علت‌های متعددی دارد و نیازمند مطالعه بیشتر هستیم، ولی بیشترین موضوعی که می‌توان تصور کرد افزایش تلاش صیادی است و به خاطر همین عامل اصلی کاهش را ممنوع کردیم تا این گونه ارزشمند را که به فسیل‌های زنده معروف هستند حفظ کنیم و امیدواریم با عزم ملی و فرهنگ سازی بتوانیم به این مهم دست یابیم و از آن صیانت کنیم.

وی یادآور شد: هم اکنون از ۵۵۶ میلیون دلار صادرات کشور حدود پنج تا هفت درصد به صادرات ماهیان خاویاری اختصاص دارد.