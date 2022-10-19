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۲۷ مهر ۱۴۰۱، ۹:۰۴

در مرکز سنجش پزشکی؛

فهرست رتبه های برتر در آزمون های دانشنامه پزشکی منتشر شد

فهرست رتبه های برتر در آزمون های دانشنامه پزشکی منتشر شد

فهرست رتبه های برتر در آزمون های دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی شامل حائزین رتبه ۵ درصد و ۱۰ درصد اول در مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کتبی شصت و نهمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی و سی و ششمین دوره آزمون گواهینامه و دانشنامه فوق تخصصی پزشکی پنجشنبه ۱۰ شهریور با حضور ۴ هزار و ۵۰۰ نفر در ۱۲ حوزه امتحانی در دانشگاه های علوم پزشکی منتخب برگزار شد.

آزمون شفاهی به صورت متمرکز در شهر تهران و بیمارستان ها و مراکز آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی برای رشته های تخصصی و فوق تخصصی در روزهای ۲۱ تا ۲۴ شهریور برگزار شدند.

نتایج نهایی در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شده است و علاوه بر آن فهرست رتبه های برتر در آزمون های دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی شامل حائزین رتبه ۵ درصد و ۱۰ درصد اول نیز در مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.

لیست الفبایی ۱۰ درصد اول دانشنامه تخصصی (بورد تخصصی) (دوره ۶۹) سال ۱۴۰۱ در این لینک https://www.sanjeshp.ir/PDF.aspx?newsid=102296&type=application/pdf قابل مشاهده است.

همچنین لیست الفبایی ۵ درصد اول دانشنامه تخصصی (بورد تخصصی) (دوره ۶۹) شهریور ۱۴۰۱ در این لینک https://www.sanjeshp.ir/PDF.aspx?newsid=102295&type=application/pdf قابل مشاهده است.

لیست الفبایی ۱۰ درصد اول سی و ششمین دوره دانشنامه فوق تخصصی (بورد فوق تخصصی) سال ۱۴۰۱ نیز در این لینک https://www.sanjeshp.ir/PDF.aspx?newsid=102294&type=application/pdf قابل مشاهده است.

آزمون های دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشـکی بـالینی بالاترین آزمون های کشوری هستند که به منظور پایان دوره تخصص و فوق تخصص از دستیاران اخذ می شود و افراد با کسب رتبه های برتر امکان ورود به هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی را در رشته های تخصصی و فوق تخصصی پزشکی دارند.

کد مطلب 5612178

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