فهرست رتبه های برتر در آزمون های دانشنامه پزشکی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کتبی شصت و نهمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی و سی و ششمین دوره آزمون گواهینامه و دانشنامه فوق تخصصی پزشکی پنجشنبه ۱۰ شهریور با حضور ۴ هزار و ۵۰۰ نفر در ۱۲ حوزه امتحانی در دانشگاه های علوم پزشکی منتخب برگزار شد.

آزمون شفاهی به صورت متمرکز در شهر تهران و بیمارستان ها و مراکز آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی برای رشته های تخصصی و فوق تخصصی در روزهای ۲۱ تا ۲۴ شهریور برگزار شدند.

نتایج نهایی در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شده است و علاوه بر آن فهرست رتبه های برتر در آزمون های دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی شامل حائزین رتبه ۵ درصد و ۱۰ درصد اول نیز در مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.

لیست الفبایی ۱۰ درصد اول دانشنامه تخصصی (بورد تخصصی) (دوره ۶۹) سال ۱۴۰۱ در این لینک https://www.sanjeshp.ir/PDF.aspx?newsid=102296&type=application/pdf قابل مشاهده است.

همچنین لیست الفبایی ۵ درصد اول دانشنامه تخصصی (بورد تخصصی) (دوره ۶۹) شهریور ۱۴۰۱ در این لینک https://www.sanjeshp.ir/PDF.aspx?newsid=102295&type=application/pdf قابل مشاهده است.

لیست الفبایی ۱۰ درصد اول سی و ششمین دوره دانشنامه فوق تخصصی (بورد فوق تخصصی) سال ۱۴۰۱ نیز در این لینک https://www.sanjeshp.ir/PDF.aspx?newsid=102294&type=application/pdf قابل مشاهده است.

آزمون های دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشـکی بـالینی بالاترین آزمون های کشوری هستند که به منظور پایان دوره تخصص و فوق تخصص از دستیاران اخذ می شود و افراد با کسب رتبه های برتر امکان ورود به هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی را در رشته های تخصصی و فوق تخصصی پزشکی دارند.