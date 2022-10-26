مرکز نوآوری و خانه خلاق در دانشگاه ارومیه افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خیرالدین عصر سه شنبه در مراسم افتتاح مرکز نوآوری و خانه خلاق دانشگاه ارومیه گفت: حمایت‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از صندوق‌های نوآور و هسته‌های فن آور و مراکز کار آفرینی تقویت می‌شود تا شرکت‌های دانش بنیان در جهت اشتغال و کارآفرینی بیشتر شکوفا شوند.

وی افزود: در دو سال آینده با حمایت وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری پردیس علم و فن آوری در دانشگاه ارومیه با همکاری پارک علم و فناوری آذربایجان‌غربی افتتاح خواهد شد.

سید جعفر زنوزی رئیس مراکز رشد و نوآوری و کارآفرینی دانشگاه ارومیه با اشاره به اینکه مرکز نوآوری و خانه خلاق دانشگاه ارومیه در ساختمان قدیمی با زیربنا دو هزار و ۷۰۰ متر مربع در محل پردیس دانشگاه ارومیه واقع شده است گفت: این ساختمان با رعایت استانداردهای میراث فرهنگی و همچنین استانداردهای مهندسی مقاوم شده است که در حال حاضر ۸ گروه و نوآور و ۱۰ گروه در خانه خلاق این مرکز فعالیت می‌کنند.

وی افزود: توانمندسازی، شبکه سازی، مشاوره‌های علمی، تسهیلات مالی، جذب سرمایه گذار، ایجاد فضای کارگاهی و ایجاد بازار علمی خدماتی هستند که در این مراکز به شرکت‌های نو آور و خلاق ارائه می‌شود.