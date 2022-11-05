به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بر کسی پوشیده نیست که یزد جای دیدنی زیاد دارد. سفر به یزد یعنی پر شدن اوقات گردشگر به بهترین شکل، از گشت و گذار در بافت قدیمی شهر و در کوچه پس‌کوچه‌هایی با دیوارهای کاهگلی گرفته تا تماشای تاریخ در تاروپود مجموعه امیرچخماق، از گشت‌وگذار میان ایوان‌های زندان اسکندر تا نشستن در صحن آتشکده بهرام و نیایشگاه زرتشتیان؛ همگی می‌توانند چند روز جذاب را برای شما به‌دنبال داشته باشند تا در لحظه حال، به زندگی گذشته ایرانیان بیندیشید.

اما لازمه تکمیل خوش‌گذرانی و یک یزدگردی درست و حسابی، اقامت در هتلی مناسب است که علاوه‌بر ارایه امکانات خوب، موقعیت مکانی مناسبی هم داشته باشد تا به این همه جاذبه‌های گردشگری یزد دسترسی سریعی داشته باشید.

با توجه به تعدد هتل در یزد، یک انتخاب شسته‌ورفته در این شهر، هتل زنبق است؛ هتلی چهار ستاره که در سال ۱۳۸۹ راه‌اندازی شده و برای خدمات‌دهی بهتر در سال ۱۳۹۶ بازسازی شده است. در ادامه نکات جذابی مرور می‌شود تا برای رزرو هتل زنبق یزد با اطمینان اقدام کنید.

اولین نکته درباره هتل زنبق یزد موقعیت مکانی عالی آن است چون به فرودگاه، مراکز تجاری، اداری و مناطق گردشگری یزد نزدیک است. این هتل در خیابان جمهوری یزد قرار دارد که دسترسی به آن از طریق کمربندی به فرودگاه بین‌المللی شهید صدوقی یزد ممکن است.

نکته مهم دیگر درباره هتل زنبق یزد کارکنان آموزش‌دیده و خوش‌برخورد آن است. نکته جذاب دیگر درباره این هتل این است که سبک معماری آن مطابق با بافت قدیمی و سنتی شهر یزد ساخته و طراحی شده از همین‌رو به‌طور حتم یکی از مواردی که در بدو ورود توجه شما را به خود جلب می‌کند همین ویژگی است.

موضوع دیگری که برای خیلی از گردشگران اهمیت دارد تنوع واحدهای اقامتی یک هتل است که هتل زنبق از این نظر نیز چیزی برای مهمانان خود کم نمی‌گذارد تا شما مطابق خواسته و سلیقه خود اتاق یا سوییت خود را انتخاب کنید.

امکانات واحدهای اقامتی هتل زنبق

اولین واحدی که در هتل زنبق یزد معرفی می‌شود اتاق‌های یک تخته آن است که ویژه اقامت یک نفر با ارایه صبحانه‌ای خوشمزه تعریف شده است. تلویزیون، سرویس بهداشتی فرنگی، تلفن، یخچال، صندوق امانات در اتاق، چیلر، صابون، شامپو، مسواک، خمیردندان، دمپایی و سشوار از جمله امکانات اتاق‌های یک تخته هتل زنبق است.

واحد بعدی در هتل زنبق یزد اتاق‌های دو تخته دبل است که در آن ۲ نفر می‌توانند ساکن شوند و هر روز صبحانه‌ای خوشمزه به آن‌ها ارایه شود. این اتاق‌ها دارای امکاناتی مانند تلویزیون، سرویس بهداشتی فرنگی، تلفن، یخچال، صندوق امانات، چیلر، صابون، شامپو، مسواک، خمیردندان، دمپایی و سشوار است. حوله، رخت‌آویز، کمد لباس، آباژور، دراور و اینترنت رایگان و نامحدود در اتاق از دیگر امکانات آن است.

انتخاب دیگری که شما می‌توانید در هتل زنبق یزد داشته باشید اتاق‌های دو تخته تویین ویژه ۲ نفر با ارایه صبحانه است. این واحدهای اقامتی از امکاناتی مانند تلویزیون، سرویس بهداشتی فرنگی، تلفن، یخچال، صندوق امانات، چیلر، صابون، شامپو، مسواک، خمیردندان، دمپایی و سشوار برخوردار است.

اطلاع از اطلاعات جزیی‌تر هر واحد اقامتی، تصمیم شما را برای رزرو هتل در یزد تسریع می‌کند برای همین سفربازی به ترتیب انتخاب‌های مختلفی را همراه با مشخصات، درباره اتاق‌های هتل زنبق یزد پیش روی شما می‌گذارد.

گزینه بعدی اتاق‌های سه تخته هتل زنبق است که صبحانه نیز به این دسته از اتاق‌ها تعلق می‌گیرد. در این واحدها یک تخت دابل و یک تخت سینگل یا سه تخت سینگل وجود دارد. سرویس اضافه نیز یک کاناپه تختخواب‌شوست. امکانات این اتاق‌ها شامل تلویزیون، سرویس بهداشتی فرنگی، تلفن، یخچال، صندوق امانات، چیلر، دوش، صابون، شامپو، مسواک، خمیردندان، دمپایی و سشوار است.

سوییت‌هایی با امکان ظرفیت اضافه

برای طرفداران سوییت هم سوییت‌های دو خوابه چهار تخته هتل زنبق یزد معرفی می‌شود که همراه با صبحانه است. دو تخت دابل در این واحدها قرار دارد و سرویس اضافه نیز یک کاناپه تختخواب‌شوست.

تلویزیون، سرویس بهداشتی فرنگی، تلفن، یخچال، صندوق امانات، چیلر، دوش، صابون، شامپو، مسواک، خمیردندان، دمپایی و سشوار ازجمله امکانات این سوییت‌هاست.

میل کردن غذایی سالم و باکیفیت در هر سفری اهمیت زیادی دارد و البته جزو بخش‌های جذاب سفر است. در هتل زنبق یزد از قبل به این موضوع اندیشیده شده تا شما انواع غذاهای لذیذ را با بهترین کیفیت میل کنید و با خاطره‌ای فراموش‌نشدنی یزد را ترک کنید. این هتل دارای یک رستوران با سرو انواع غذاهای ایرانی و فرنگی در فضایی شاد و صمیمی است.

خبر خوب برای آن‌هایی هم که از میل کردن غذاهای فست‌فودی لذت می‌برند این است که در هتل زنبق این نوع غذا در یک رستوران سرو می‌شود.

گپ‌وگفتی دوستانه در آلاچیقی زیبا

برای استراحت یا گپ‌وگفتی دوستانه یا کاری هم می‌توانید به کافی‌شاپ هتل زنبق یزد سری بزنید. در فضای بیرونی هتل آلاچیق‌های زیبایی وجود دارد که شما می‌توانید همزمان با سفارش یک نوشیدنی سرد یا گرم دلچسب از کافی‌شاپ هتل، از نشستن در این فضا کیفور شوید.

اگر این روزها در یزد درحال برنامه‌ریزی برای برگزاری جلسه یا مراسمی هستید سفربازی به شما سالن هتل زنبق را توصیه می‌کند. در این هتل امکان برگزاری کنفرانس و جلسه‌های مختلف وجود دارد. ارایه میان‌وعده‌های انتخابی به مهمانان شما از جمله امکانات و خدمات این بخش است.

با همه این‌ها، در انتها باید بر موقعیت مکانی عالی هتل زنبق یزد تاکید کرد چون شما با اقامت در آن به اماکن تاریخی ازجمله مسجد امیرچخماق، آتشکده زرتشتیان، آب‌انبار شش بادگیری، حمام خان (گرمخانه نور)، باغ دولت‌آباد و موزه آب یزد نزدیک هستید. حالا اگر به تصمیم قطعی درباره هتل زنبق یزد رسیدید بهتر است این نکته را هم بدانید رزرو انواع اقامتگاه با سفربازی راحت و بدون دردسر است که خاطر شما را از بابت محل اقامت‌تان آسوده می‌کند.

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