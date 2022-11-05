اعضای بدن کودک ۵ ساله محلاتی اهدا شد

سیده رضوان موسوی افزود: سیدحسین اطیابی کودک پنج ساله به دلیل تصادف در تاریخ دوم آبان ماه امسال در ICU بیمارستان ولی عصر(عج) اراک بستری شد و متأسفانه به روند درمانی پاسخ نداد و در نهایت دچار مرگ مغزی شد.

موسوی در ادامه گفت: سرانجام با رضایت خانواده این کودک، اعضای بدن وی شامل کبد و کلیه‌ها به چند کودک بیمار نیازمند عضو اهدا شد.

وی افزود: نهمین اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال ۱۴۰۱ توسط این کودک ۵ ساله انجام شد.