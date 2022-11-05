  1. استانها
  2. مرکزی
۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۱۳

اعضای بدن کودک ۵ ساله محلاتی اهدا شد

اعضای بدن کودک ۵ ساله محلاتی اهدا شد

اراک- اعضای بدن «سیدحسین اطیابی» کودک پنج ساله محلاتی به چند کودک بیمار نیازمند اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناس واحد فراهم آوری و شناسایی اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: اعضای بدن کودک پنج ساله محلاتی با رضایت خانواده به کودکان نیازمند پیوند، اهدا شد.

سیده رضوان موسوی افزود: سیدحسین اطیابی کودک پنج ساله به دلیل تصادف در تاریخ دوم آبان ماه امسال در ICU بیمارستان ولی عصر(عج) اراک بستری شد و متأسفانه به روند درمانی پاسخ نداد و در نهایت دچار مرگ مغزی شد.

موسوی در ادامه گفت: سرانجام با رضایت خانواده این کودک، اعضای بدن وی شامل کبد و کلیه‌ها به چند کودک بیمار نیازمند عضو اهدا شد.

وی افزود: نهمین اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال ۱۴۰۱ توسط این کودک ۵ ساله انجام شد.

کد مطلب 5624754

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها