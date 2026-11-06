به گزارش خبرنگار مهر، بازارهای سهام جهان روز جمعه در پی تشدید موج فروش سهام شرکت‌های فناوری و نگرانی سرمایه‌گذاران درباره آینده سرمایه‌گذاری‌های گسترده در حوزه هوش مصنوعی، با افت قابل‌توجهی مواجه شدند.

بر اساس گزارش یورونیوز، شرکت‌های حاضر در شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ آمریکا روز پنجشنبه در مجموع حدود ۲.۹ تریلیون دلار از ارزش بازار خود را از دست دادند؛ در حالی که موج فروش سهام فناوری از وال‌استریت به بازارهای آسیایی نیز گسترش یافت.

شاخص نزدک در معاملات روز پنجشنبه ۵.۵ درصد سقوط کرد و شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ نیز ۴.۴ درصد کاهش یافت.

شاخص داوجونز هم با افت ۳.۴ درصدی مواجه شد.

این کاهش‌ها از شدیدترین افت‌های روزانه بازار سهام آمریکا از زمان اعلام تعرفه‌های گسترده تجاری در آوریل ۲۰۲۵ به شمار می‌روند.

شاخص نزدک همچنین در پایان معاملات به حدود ۱۱.۹ درصد پایین‌تر از رکورد اخیر خود رسید و وارد محدوده اصلاح بازار شد.

در بازارهای آسیایی نیز فشار فروش ادامه یافت. شاخص نیکی ژاپن در مقطعی از معاملات روز جمعه حدود ۷ درصد سقوط کرد و در میانه روز با کاهش ۵.۷ درصدی معامله شد.

شاخص کوسپی کره جنوبی نیز در جریان معاملات تا ۸.۸ درصد کاهش یافت؛ افتی که موجب توقف ۲۰ دقیقه‌ای معاملات در این بازار شد.

شاخص تایکس تایوان نیز پس از افت بیش از ۸ درصدی در ابتدای معاملات، در نهایت با کاهش ۴.۵ درصدی بسته شد.

سهام شرکت‌های بزرگ فناوری و تولیدکنندگان تراشه از جمله بازیگران اصلی این ریزش بودند. سهام شرکت‌های کیوکسیا و سافت‌بانک ژاپن در جریان معاملات بیش از ۱۰ درصد افت کرد.

سهام شرکت‌های اس‌کی هاینیکس و سامسونگ کره جنوبی نیز به‌ترتیب حدود ۱۰ و ۸ درصد کاهش یافت.

یورونیوز یکی از عوامل اصلی این تحولات را نگرانی درباره بازده سرمایه‌گذاری‌های چندصد میلیارد دلاری شرکت‌های بزرگ فناوری در زیرساخت‌های هوش مصنوعی عنوان کرده است. سرمایه‌گذاران نگران‌اند که این شرکت‌ها نتوانند در زمان مورد انتظار، بازده اقتصادی متناسبی از هزینه‌های سنگین خود به دست آورند.

در کنار این نگرانی‌ها، پیروزی گسترده دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا نیز احتمال افزایش محدودیت‌های قانونی بر ساخت مراکز داده را تقویت کرده است. برخی نامزدهای پیروز انتخابات وعده داده‌اند با توسعه این مراکز مقابله کنند یا روند ساخت آن‌ها را متوقف سازند.

افزایش هزینه استقراض نیز یکی دیگر از عوامل نگرانی بازارهاست؛ زیرا بخش مهمی از سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی شرکت‌های فناوری با اتکا به تأمین مالی و بدهی انجام می‌شود.

کند شدن روند ساخت مراکز داده می‌تواند تقاضا برای تراشه‌ها، تجهیزات پردازشی و برق را کاهش دهد و بر رشد اقتصادی آمریکا اثر منفی بگذارد.

در بازار اروپا نیز قراردادهای آتی شاخص یورو استاکس ۵۰ پیش از آغاز معاملات حدود یک درصد کاهش یافتند. با این حال، بازار سهام اروپا به دلیل وابستگی کمتر به شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی، تاکنون مقاومت بیشتری در برابر موج فروش جهانی نشان داده است.

در بازار کالاها، قیمت نفت برنت در معاملات اولیه جمعه حدود ۱.۴ درصد افزایش یافت و به نزدیکی ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسید. طلا نیز با کاهش حدود ۱.۱ درصدی تا سطح ۴۰۴۴ دلار در هر اونس عقب نشست.

این تحولات نشان می‌دهد نگرانی درباره بازده سرمایه‌گذاری‌های هوش مصنوعی، هزینه تأمین مالی و احتمال افزایش مقررات در آمریکا به یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی بازارهای مالی جهان تبدیل شده است.