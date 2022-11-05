همکاری دانشگاه تهران و دانشگاه فدریکو ایتالیا گسترش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، تفاهم‌نامه همکاری فی‌مابین دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و دپارتمان کشاورزی دانشگاه فدریکو ایتالیا، به امضای سیدمحمدعلی ابراهیم‌زاده موسوی و پروفسور دانیلو ارکولینی به عنوان عالی‌ترین مقام‌های طرفین تفاهم‌نامه رسید.

بر اساس این تفاهم‌‎نامه، برنامه‌های تبادل استاد و دانشجو، ارائه درس‌های مشترک به صورت مجازی، تعریف پروژه‌های تحقیقاتی مشترک و دیگر فعالیت‌های علمی بین‌المللی بین دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و دپارتمان کشاورزی دانشگاه فدریکو ایتالیا گسترش پیدا می‌کند.

این تفاهم‌نامه که به مدت ۵ سال اعتبار دارد، ارتباط این دو مرکزی را در زمینه‌های منابع طبیعی و کشاورزی و خاک شناسی و … توسعه می‌دهد.