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۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۴۷

در زمینه کشاورزی و منابع طبیعی؛

همکاری دانشگاه تهران و دانشگاه فدریکو ایتالیا گسترش می یابد

همکاری دانشگاه تهران و دانشگاه فدریکو ایتالیا گسترش می یابد

همکاری علمی بین دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و دانشگاه فدریکو ایتالیا گسترش پیدا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، تفاهم‌نامه همکاری فی‌مابین دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و دپارتمان کشاورزی دانشگاه فدریکو ایتالیا، به امضای سیدمحمدعلی ابراهیم‌زاده موسوی و پروفسور دانیلو ارکولینی به عنوان عالی‌ترین مقام‌های طرفین تفاهم‌نامه رسید.

بر اساس این تفاهم‌‎نامه، برنامه‌های تبادل استاد و دانشجو، ارائه درس‌های مشترک به صورت مجازی، تعریف پروژه‌های تحقیقاتی مشترک و دیگر فعالیت‌های علمی بین‌المللی بین دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و دپارتمان کشاورزی دانشگاه فدریکو ایتالیا گسترش پیدا می‌کند.

این تفاهم‌نامه که به مدت ۵ سال اعتبار دارد، ارتباط این دو مرکزی را در زمینه‌های منابع طبیعی و کشاورزی و خاک شناسی و … توسعه می‌دهد.

کد مطلب 5624863
مهتاب چابوک

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