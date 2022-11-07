به گزارش خبرگزاری مهر، نهمین جلسه از فصل سوم قرار سه شنبه‌های انتشارات شهید کاظمی با محوریت کتاب «شهید نوید» فردا سه‌شنبه ۱۷ آبان برگزار می‌شود.

کتاب «شهید نوید»، مجموعه روایت‌هایی از زندگی شهید مدافع حرم نوید صفری است که به‌قلم مرضیه اعتمادی نگاشته شده است. او برای نگارش این کار گفت‌وگوهایی را با پدر و مادر، خواهر و همسر و یکی از دوستان شهید انجام داده است. همچنین دست‌نوسته‌های شهید نوید صفری در نگارش این اثر، بسیار به او کمک کرده است.

این کتاب در سه فصل و ۱۳ روایت برای مخاطبان، زندگی شهید مدافع حرم «نوید صفری» را تعریف می‌کند. در فصل پایانی کتاب تصاویری از مقاطع مختلف زندگی این شهید والامقام قرار دارد. فصل اول «همراه» به‌روایت پدر و دوست، فصل دوم «هم‌نفس» به‌روایت مادر و خواهر و فصل سوم «هم‌قدم» به‌روایت همسر شهید اختصاص پیدا کرده است.

نوید صفری ۱۶ تیر ۱۳۶۵ در تهران متولد شد. او برای انجام مأموریت سه ماهه به سوریه اعزام شده بود و پس از پایان مأموریت به درخواست خود او و با اجازه فرماندهان به دیرالزور سوریه اعزام شد؛ تا این‌که طی نبرد سنگین با تروریست‌های داعش در ۱۵ آبان سال ۹۶ در شهر البوکمال زخمی شد و به اسارت تروریست‌ها در آمد. به‌همین دلیل، تاریخ شهادت او را ۱۵ و بعضاً ۱۹ آبان سال ۹۶ دانسته‌اند.

مدت‌ها خبری از او نبود تا اینکه با آزادی کامل شهر البوکمال از لوث تروریست‌های تکفیری در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۳۹۶ پیکر مطهر او شناسایی و مشخص شد که همچون سالار و سرور شهیدان، مظلومانه به شهادت رسیده و سر از پیکرش جدا شده است.

این برنامه سه‌شنبه ۱۷ آبان از ساعت ۱۸ با حضور مرضیه اعتمادی نویسنده کتاب و مریم کشور، راوی این کتاب و همسر شهید صفری در مجتمع ناشران قم برگزار می‌شود.