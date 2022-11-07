اتصال ۲۷ خانوار روستایی بروجرد به شبکه ملی اطلاعات

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی صارمی امروز دوشنبه در گفت و گو با رسانه‌ها از ارتقای یک سایت همراه اول و بهره‌مندی ۲۷ خانوار با جمعیتی بالغ بر ۷۷ نفر از پوشش تلفن همراه و اینترنت پرسرعت نسل سوم و چهارم در روستای «آقایی» شهرستان بروجرد خبر داد.

وی عنوان کرد: از طریق ارتقای تکنولوژی سایت روستا «آقایی» از توابع بخش مرکزی شهرستان بروجرد، تعداد ۲۷ خانوار با پوشش جمعیتی ۷۷ نفر از محل اعتبارات طرح خدمات عمومی اجباری روستایی (USO) وزارت متبوع توسط اپراتور همراه اول به شبکه ملی اطلاعات متصل شده‌اند.

سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات لرستان تصریح کرد: اتصال این روستا به شبکه ملی اطلاعات در راستای کاهش شکاف دیجیتال میان مناطق شهری و روستایی و تحقق دسترسی همگانی به ارتباطات دیجیتال در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم استان با ایجاد و ارتقا زیرساخت‌های ارتباطی مورد نیاز انجام گرفته که ارتقای سطح زندگی مردم، جذب سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و توسعه و رشد اقتصادی در این مناطق را به دنبال دارد.