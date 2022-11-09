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۱۸ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۱۹

مدیرکل بهزیستی اردبیل خبر داد؛

مشارکت بیش از ۵ هزار نفر در برنامه رصد آسیب‌های اجتماعی

مشارکت بیش از ۵ هزار نفر در برنامه رصد آسیب‌های اجتماعی

اردبیل- مدیرکل بهزیستی استان اردبیل گفت: بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ نفر در برنامه رصد آسیب‌های اجتماعی مشارکت داشتند که مشکلات این افراد احصا و از طریق مشاوره راهکارهای مناسب پیشنهاد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد رضایی پیش از ظهر چهارشنبه در کارگاه آموزشی «رصد آسیب‌های اجتماعی» با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی پیامد تغییرات ناشی از نوسازی اجتماعی و به هم ریختن روابط سامان یافته بوده است، اظهار کرد: بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ نفر در این برنامه مشارکت داشتند که مشکلات این افراد احصا و از طریق مشاوره راهکارهای مناسب پیشنهاد شده است.

وی بیان کرد: مأموریت سازمان بهزیستی مأموریت تخصصی با رویکردهای پیشگیرانه بوده که در بخش‌های مختلف اعم از پیشگیری از اعتیاد، معلولیت و آسیب‌های اجتماعی سعی شد تا با نگاه کارشناسی فعالیت‌ها و اقدامات مؤثر انجام شود.

مدیرکل بهزیستی استان اردبیل ادامه داد: در این مدت بیش از ۲۳۱ هزار نفر جمعیت تحت پوشش در برنامه پیشگیری اجتماعی محور از اعتیاد، ۶۶ هزار و ۷۰۰ کودک در معاینه‌های فنی کارشناسان مراکز بهزیستی و ۱۶ هزار و ۴۰۰ نوزاد در برنامه غربالگری مشارکت داشتند.

رضایی ضرورت تعامل و ارتباط سازمان بهزیستی را با سایر نهادها در حل مشکلات و نارسایی‌های جامعه هدف بهزیستی یادآور شد و افزود: در تلاش هستیم تا در حوزه‌های متعدد خدمات تخصصی سازمان بهزیستی در خدمت جامعه هدف و نیازمندان باشیم.

وی خاطر نشان کرد: مرکز تلفنی صدای مشاور نیز ۲۴ ساعته در خدمت عموم مردم است و علاقمندان می‌توانند از طریق شماره ۱۴۸۰ از خدمات این مرکز استفاده کنند و طی سال‌جاری تاکنون بیش از ۲۵ هزار و ۹۰۰ با این مرکز تماس گرفته و از این خدمات به صورت رایگان بهره‌مند شده‌اند.

کد مطلب 5628195

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