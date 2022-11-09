به گزارش خبرنگار مهر، حامد رضایی پیش از ظهر چهارشنبه در کارگاه آموزشی «رصد آسیب‌های اجتماعی» با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی پیامد تغییرات ناشی از نوسازی اجتماعی و به هم ریختن روابط سامان یافته بوده است، اظهار کرد: بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ نفر در این برنامه مشارکت داشتند که مشکلات این افراد احصا و از طریق مشاوره راهکارهای مناسب پیشنهاد شده است.

وی بیان کرد: مأموریت سازمان بهزیستی مأموریت تخصصی با رویکردهای پیشگیرانه بوده که در بخش‌های مختلف اعم از پیشگیری از اعتیاد، معلولیت و آسیب‌های اجتماعی سعی شد تا با نگاه کارشناسی فعالیت‌ها و اقدامات مؤثر انجام شود.

مدیرکل بهزیستی استان اردبیل ادامه داد: در این مدت بیش از ۲۳۱ هزار نفر جمعیت تحت پوشش در برنامه پیشگیری اجتماعی محور از اعتیاد، ۶۶ هزار و ۷۰۰ کودک در معاینه‌های فنی کارشناسان مراکز بهزیستی و ۱۶ هزار و ۴۰۰ نوزاد در برنامه غربالگری مشارکت داشتند.

رضایی ضرورت تعامل و ارتباط سازمان بهزیستی را با سایر نهادها در حل مشکلات و نارسایی‌های جامعه هدف بهزیستی یادآور شد و افزود: در تلاش هستیم تا در حوزه‌های متعدد خدمات تخصصی سازمان بهزیستی در خدمت جامعه هدف و نیازمندان باشیم.

وی خاطر نشان کرد: مرکز تلفنی صدای مشاور نیز ۲۴ ساعته در خدمت عموم مردم است و علاقمندان می‌توانند از طریق شماره ۱۴۸۰ از خدمات این مرکز استفاده کنند و طی سال‌جاری تاکنون بیش از ۲۵ هزار و ۹۰۰ با این مرکز تماس گرفته و از این خدمات به صورت رایگان بهره‌مند شده‌اند.