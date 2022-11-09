به گزارش خبرگزرای مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، «رستم قاسمی» در این نشست که با حضور مدیر عامل شرکت راه آهن، معاون حمل ونقل، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور و معاون سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای برگزار شد، به موضوعات حوزه مسکن و شهرسازی و حمل ونقل استان اصفهان رسیدگی کرد.

رسیدگی به موضوع طرح نهضت ملی مسکن و پروژه‌های کلان زیرساخت‌های حمل و نقلی مربوط به استان اصفهان از موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.

راه‌آهن سریع السیر قم- اصفهان قسمتی از کریدور راه‌آهن تهران- قم- اصفهان، نخستین راه‌آهن سریع السیر کشور و یکی از راه‌آهن های کم نظیر در سطح منطقه است. طول کل مسیر پروژه قطار سریع السیر تهران- قم- اصفهان ۴۱۰ کیلومتر و طول مسیر قم- اصفهان ۲۴۵ کیلومتر است.

از جمله اهداف اجرای راه‌آهن تهران- قم- اصفهان، کاهش زمان سفر، دسترسی بهتر به شهرها و قطب‌های صنعتی، اشتغال‌زایی، کاهش مخاطرات در زمینه بروز سوانح و کاهش آثار نامطلوب زیست محیطی است.