چگونه امداد خودروهای مجاز را شناسایی کنیم؟

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ صبح امروز در برنامه زنده شهر امن گفت: ما دو نوع یدک کشی داریم و آن عبارت است از اینکه خود خودرو با چهار چرخ قابل حرکت است و با بکسل ثابت در حال کشیده شدن است و در این حالت حتماً باید یک نفر که توانایی هدایت وسیله نقلیه را دارد باید پشت فرمان ماشین عقبی بنشیند.

وی افزود: یک زمانی هم هست که سیستم جلوبندی ماشین در حادثه‌ای مانند تصادف آسیب دیده است که می‌بایست قسمت جلوی ماشین بلند شود که در اینجا نیازی به حضور راننده در خودرو برای هدایت وسیله نقلیه نیست.

سرهنگ شریفی گفت: اتفاق خوبی که در راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ افتاد این بود که امداد خودروها را به ویژه در بزرگراه‌ها ساماندهی کردیم.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت: امداد خودروهایی که مجاز هستند، چند شاخصه دارند که اگر در محل برای تعمیر و یا یدک کشی حضور می‌یابند باید دارای دو شماره تلفن باشد یکی شماره مرکزی که از طریق اتحادیه ثبت شده و پلیس هم نظارت داشته و یک شماره شکایت‌ها و انتقادها را که باید داشته باشد.

وی گفت: این وسیله یدک کش حتماً باید ال ای دی بر روی سقف آن وجود داشته باشد و بغل نویسی آن کامل باشد که خوشبختانه همکاری خوبی که بین پلیس و اتحادیه مربوطه اتفاق افتاده شاهد ساماندهی این خودروها هستیم که البته خودروهایی که بدون این علائم و مجوزها اقدام به یدک کشی می‌کنند توسط مأموران راهور از حرکت آنها جلوگیری به عمل می‌آورند.