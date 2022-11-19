«جو بایدن» به ولیعهد عربستان مجوز قتل داد

به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه نشریه هیل مرتبط با کنگره آمریکا در واکنش به تصمیم «جو بایدن» رییس جمهور این کشور در خصوص اعطای مصونیت قضایی «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی در دادخواست مربوط به قتل «جمال خاشقجی» روزنامه نگار منتقد عرب و نویسنده واشنگتن پست از انتقاد شدید «فرد رایان» (Fred Ryan) مدیر مسئول این روزنامه آمریکایی خبر داد؛ مشاور سیاسی و فردی که سابقه فعالیت به عنوان رئیس ستاد کارکنان دولت ریگان را برعهده داشت.

مدیر مسئول روزنامه آمریکایی واشنگتن پست ضمن ابراز محکومیت تصمیم رییس جمهور آمریکا در این باره تصریح کرد: «جو بایدن» در حفظ ارزش های آمریکا شکست خورد و به یکی از ناقضان فاحش حقوق بشر در جهان برای قتل و کشتار چراغ سبز نشان داد.

«فرد رایان» در این خصوص اضافه کرد: در حالی که سران قانونی دولت ها باید در برابر دعاوی بیهوده محافظت شوند، تصمیم سعودی ها برای حفظ بن سلمان به عنوان ولیعهد و نخست وزیر عربستان، تلاشی بدبینانه و حساب شده برای دستکاری در قانون و محافظت از او در برابر مسئولیتش بود.

وی در ادامه افزود: بایدن در این تصمیم با این طرح همراهی و به اصول آزادی مطبوعات و برابری پشت کرد.

دولت آمریکا روز گذشته تصمیم گرفت که به «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان سعودی در ارتباط با پرونده قتل جمال خاشقجی روزنامه‌ نگار منتقد سعودی، مصونیت از پیگرد قانونی قائل شود.

خبرگزاری آسوشیتد پرس در این خصوص گزارش داد که وزارت دادگستری آمریکا در یک نظر مشورتی حقوقی به این نتیجه رسید که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی در پرونده اتهامات قتل جمال خاشقجی مصونیت داشته باشد.

شکایت علیه ولیعهد سعودی و هیأت همراه وی توسط خدیجه چنگیز نامزد خاشقجی و سازمان «دموکراسی در جهان عرب» در دادگاه فدرال در واشنگتن تنظیم شده بود.

«مایکل کیلوگ» وکیل محمد بن سلمان ولیعهد سعودی از دادگاه آمریکا خواسته بود به دلیل منصب جدید وی، از بن سلمان درباره پرونده ترور جمال خاشقجی رفع اتهام نماید. این وکیل در ابلاغی به دادگاه فدرال منطقه کلمبیا در واشنگتن مدعی شد که تعیین محمد بن سلمان به عنوان رئیس شورای وزیران عربستان کوچک‌ترین شکی باقی نمی‌گذارد که ولیعهد سعودی با توجه به این منصب از مصونیت برخوردار است.

قاضی این دادگاه تا نیمه شب پنجشنبه به دولت آمریکا مهلت داده بود تا درباره ادعای وکیل ولیعهد سعودی مبنی بر مصونیت قانونی به دلیل موقعیت بالای وی اظهار نظر کند، در حالی که دولت آمریکا این فرصت را داشت که به هیچ وجه نظر خود را در این خصوص اعلام نکند. با وجود اینکه گفته می‌ شود درخواست وکیل بن سلمان الزام آور نبوده است، در نهایت تصمیم به اعطای مصونیت توسط قاضی صادر خواهد شد.

«خدیجه چنگیز» نامزد خاشقجی دقایقی پس از انتشار این خبر در توییتی نوشت: جمال امروز دوباره درگذشت. ما فکر می‌کردیم که شاید نور عدالت در آمریکا روشن شود، اما دوباره پول اول شد. این دنیایی است که جمال آن را نمی‌شناخت و من نیز آن را نمی‌شناسم.

سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید نیز در واکنش به این مسئله گفت: این یک تصمیم قانونی است که توسط وزارت امور خارجه بر اساس اصول راسخ حقوق بین الملل عرفی گرفته شده است و به ماهیت این پرونده ربطی ندارد.

خاشقچی، روزنامه‌نگار عربستانی در اکتبر سال ۲۰۱۸ میلادی هنگام مراجعه به کنسولگری سعودی در شهر استانبول، توسط نیروهای وابسته به رژیم ریاض کشته و بدن او تکه تکه شد؛ عملیاتی که در ابتدا نیروهای اطلاعاتی آمریکا معتقد بودند به‌دستور محمد بن سلمان انجام شده است. محمد بن سلمان نیز ابتدا تکذیب کرد که دستور قتل خاشقجی را صادر کرده، اما بعداً اعتراف کرد که این جنایت تحت سرپرستی او رخ داده است.

شایان ذکر است که خاشقجی چندین بار از طریق روزنامه آمریکایی «واشنگتن پست» از سیاست‌های ولیعهد سعودی انتقاد کرده بود.