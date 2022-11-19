۵ کتابدار یزدی برگزیده کشور شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی یزد، در مراسم بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار که با حضور آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران؛ محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ مهدی رمضانی، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی و جمعی از مسئولان کشوری برگزار شد، از کتابداران، کتابخوانان و فعالان برگزیده حوزه کتابخوانی در کشور تجلیل به عمل آمد.

در این مراسم که در تالار وحدت تهران برگزار شد، از پنج کتابدار یزدی برگزیده در حوزه مختلف نیز تقدیر شد.

صدیقه انصاری‌نیا از کتابخانه شهید شیخ علی کلانتری زارچ، به عنوان کتابدار برتر کتابخانه نهادی معرفی و تقدیر شد.

در بخش تقدیر از خدمتگزاران برتر کشوری نیز، بهروز سربالو از استان یزد و شهرستان میبد معرفی و تجلیل شد.

سیدامیر زکی‌پور، هنگامه الوندی و مرجان میرشمسی، کتابداران کتابخانه مرکزی یزد نیز در بخش فعالیت‌های کارگروهی فضای مجازی مورد تجلیل قرار گرفتند.