سیل نقدینگی و پرتاب بورس به سمت بالا؟/ خاطرات روزهای سبز زنده شد

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل در ابتدای آبان ماه و تا تاریخ ۵ آبان به نزول خود ادامه داد به نحوی که بسیاری از کارشناسان با توجه به ضرب بالای ریزش بورس، ریزش تا ناحیه یک میلیون و ۱۰۰ را محتمل دانستند، شاخص کل در روز چهارشنبه ۵ آبان ماه در معاملات با ریزش ۲۶۰۰۰ واحدی به جایگاه یک میلیون و ۲۴۱ هزار واحدی رسید تا ریزش‌های بورس در این هفته رکورد بزند. ارزش معاملات خرد عدد ۲,۸۰۱ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که در هفته‌های اخیر بیشترین ارزش معاملات است، معاملات با ارزش بالاتر این بار در وضعیت نزولی بوده و باعث شد شاخص کل به میزان بیشتری نزول کند. در معاملات پنجم آبان ماه، ۴۸۷ میلیارد تومان خروج پول حقیقی را در بازار شاهد بودیم و خروج پول هوشمند به منفی ۲۷۰ رسید که قابل توجه است. نمادهای فولاد، میدکو، پارسان و کگل بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل بورس از خود بر جای گذاشتند.

شاخص با رسیدن به ناحیه حمایت قوی در روز چهارشنبه ۵ آبان توانست در هفته آینده یعنی از معاملات هشتم آبان ماه روند صعودی را آغاز کند. در روز ۷ آبان ماه، مهر در گزارشی با عنوان «بورس به شدت جذاب خواهد شد / پول‌های پارک شده به بازار سرمایه می‌آید» پیش بینی کردیم که معاملات در روز شنبه با روزهای آینده متفاوت خواهد بود.

در هفته بعد از آن شاخص با رشد ۴۳ هزار واحدی توانست در جایگاه بالاتری قرار گرفته و امیدها برای رشد را زنده نگه دارد، شاخص کل بورس از هشتم تا ۱۲ آبان ماه توانست با رشد ۴۳ هزار واحدی به جایگاه یک میلیون و ۲۸۳ هزار واحدی رسید تا بعد از ریزش ۶۹ هزار واحدی ۲ هفته قبل بتواند گارد صعودی برای بازپس گیری ناحیه یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد انجام دهد.

رشد ۴۴ هزار واحدی تنها در یک روز

اما در روز ۱۴ آبان بورس به یک باره با تقاضای جدی مواجه شد تا خاطره‌های روزهای سرسبز بورس در ابتدای سال ۹۹ باز هم زنده شود، بورس در معاملات روز شنبه با رشد ۴۴ هزار واحدی تمام مقاومت‌ها را به سمت بالا به یک باره شکست.

ارزش معاملات خرد در روز سه شنبه ۱۷ آبان ماه یک رکورد تاریخی را زد و به بالای ۶ هزار میلیارد تومان رسید تا امیدها برای رشد دوباره احیا شود، اما معاملات روز چهارشنبه ۱۸ آبان با عرضه همراه شد و ارزش معاملات خرد نیز کاهشی شد تا نشان دهد بازار نمی‌تواند بیش از این پیش رو شود.

بورس دوباره در جا زد

در معاملات روز شنبه ۲۱ آبان ماه شاخص با رشد اندک و کاهش ارزش معاملات خرد مواجه شد تا گمانه زنی‌ها برای در جا زدن شاخص درست باشد. بورس در هفته آخر آبان ماه نیز روند ریزشی داشت و در هفته منتهی به ابتدای آذر در ابتدای هفته یک ریزش سهمگین و سخت ۲۰ هزار واحدی را انجام داده و به یک باره حمایت یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد را از دست داده و همه فعالان بازار سرمایه را به ادامه نوسان مطمئن کرد، اما یک باره در روز بعد توانست با رشد ۱۱ هزار واحدی بخشی از آن ریزش را جبران کرده و امیدها برای صعود باقی بماند، رفت و برگشت مجید عشقی رئیس سازمان بورس نیز تأثیر چندانی بر شاخص کل نداشته و شاخص روند خود را ادامه داد.

شاخص کل در پایان معاملات دوشنبه ۳۰ آبان ماه، با رشد ۴۴۳۷ واحدی به جایگاه یک میلیون و ۴۰۹ هزار واحد رسید، ارزش معاملات خرد بورس به ۳,۶۵۹ میلیارد تومان رسیده و ۶۷ نماد در صف خرید به ارزش ۱۳۷ میلیارد تومان و ۲۹ نماد در وضعیت صف فروش به ارزش ۱۸۶ میلیارد تومان بودند. برآیند ورود پول هوشمند امروز بیش از ۴ هزار میلیارد تومان بود. بازار در آخرین روز آبان ماه به علت تغییرات مدیریتی در رأس آن به صورت خاکستری بوده و با خبرهای عجیبی درباره تغییر ریاست سازمان بورس همراه شد.

شاخص کل در ماه اخیر با ۱۳ درصد رشد همراه شد و از یک میلیون و ۲۴۱ هزار واحد به یک میلیون و ۴۰۹ هزار واحد رسیده و توانست امیدها را برای رشد احیا کند.

بورس در ماه آینده به کدام سمت می‌رود؟

در ماه آینده متغیرهای بنیادی و کلان مهمترین نگرانی بازار سرمایه است، نرخ بهره بالا و احتمال اعلام رسمی آن توسط دولت در هفته‌های آتی اگر اتفاق بیفتد باعث خواهد شد تا روند بازار سرمایه برای صعود سرکوب شده و بازار به حالت نوسانی و رکودی ادامه دهد.

نگرانی بعدی کاهش نفت در بازار جهانی و کاهش کرک اسپرد پالایشی‌ها بوده که هم اکنون در لحظه تنظیم گزارش نفت برنت به ناحیه ۸۱ دلار رسیده و ادامه روند فوق می‌تواند باعث در جا زدن یکی از گروه‌های بزرگ و لیدرهای بازار سرمایه شود.

نگرانی بعدی برای صعود بورس وضعیت قطع گاز در زمستان بوده که هنوز به صورت جدی اتفاق نیفتاده و در صورت سرد شدن هوا در سراسر کشور می‌تواند به یک چالش برای نمادهای فولادی، سیمانی و پتروشیمی تبدیل شود.

اما یکی از مؤلفه‌های خوب برای صعود بورس می‌تواند وضعیت نمادهای خودرویی باشد، با افزایش عرضه خودرو در بورس کالا و بهتر شدن وضعیت بنیادی حاصل از تفاوت نرخ کارخانه و بازار و افزایش سودسازی نمادهای خودرویی یکی از عواملی است که می‌تواند به تنهایی خودرویی‌ها را به یک لیدر بزرگ برای صعود بورس تبدیل کند.

بورس در ماه گذشته توانست که بازدهی خوبی داشته و حمایت یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد را حفظ کند.

علی رغم زمزمه‌های منفی علیه بورس در جامعه اما زمانی که نقدینگی به سمت آن بیاید می‌تواند بازدهی فوق العاده ای را در ماه‌های آتی کسب کند.

باید دید سیل نقدینگی چه زمانی وارد نمادهای بورسی شده و آنها می‌توانند هر روز در ناحیه صف خرید باشند؟