وضعیت برخی پرونده های مهم اغتشاشات اخیر/ فرد دروغگو را احضار کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۷ آذر) در نشست شورای عالی قوه قضائیه، ضمن گرامیداشت هفته بسیج و یاد و خاطره امام راحل عظیم‌الشأن که این نهاد مقدس را بنا نهادند، اظهار کرد: بسیج لشکر مخلص خداست و شجره طیّبه‌ای است که هر شاخه آن با آموزه‌های قرآنی و دینی پیوند خورده است و در جای جای میهن اسلامی ما در حال درخشش می‌باشد. بسیج نه تنها در عرصه نظامی که در عرصه‌های خدمت‌رسانی، فرهنگی و سیاسی نیز بسیار خوش درخشیده است و از دل مکتب بسیج، شخصیتی همچون حاج قاسم سلیمانی متبلور شده که خودش به مثابه یک مکتب در شؤون مختلف اعم از سیاستمداری، اخلاقمداری، نظامی‌گری، شجاعت و تدبیر، درخشان و سرآمد است، به گونه‌ای که دشمنان نیز زبان به تحسین او گشوده‌اند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن تبریک ولادت باسعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، صمیمانه از خدمات و زحمات پرستاران و کادر درمان در دوران کرونا برای دفاع از سلامت مردم و جامعه قدردانی کرد و اظهار امیدواری کرد اقدامات دولت در راستای رفع مسائل و مشکلات حوزه پرستاری و پرستاران با قوت استمرار یابد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه، نگاهی تحلیلی و تبیینی به چرایی وقوع اغتشاشات اخیر داشت و مراحل توطئه‌های و شرارت‌های دشمنان علیه مردم و نظام جمهوری اسلامی طی چهار دهه اخیر را تشریح کرد و گفت: پس از توسعه علم و دانش در ایران اسلامی و نیل به خودکفایی و بومی‌سازی علمی در حوزه‌هایی نظیر دانش هسته‌ای، دشمنان، تلاش کردند تا راه پیشرفت و توسعه دانش هسته‌ای را در کشور ما سد کنند اما در این مرحله شکست خوردند لذا درصدد برآمدند با تعریف برجام ۲، منطق جمهوری اسلامی در منطقه را که در تضاد با منافع مستکبران است به حاشیه برانند اما در این مرحله نیز دشمنان به هزیمت رفتند و منطق مقاومت، ظفرمند شد.

رئیس عدلیه ادامه داد: دشمنان پس از دو مرحله تحمل شکست، برای جلوگیری از تولید قدرت بازدارنده و دفاعی در ایران اسلامی، برجام ۳ را تعریف کردند اما در این وهله نیز مغلوب شدند؛ لذا در اتاق فکرهای خود راهبرد اغتشاش‌آفرینی و تهدید امنیت مردم ایران را تدوین کردند و بر این تصور بودند که ملت ایران بواسطه تحریم‌های ظالمانه‌ای که خود آن دشمنان تحمیل کرده‌اند، مستعد پیوستن به غائله اغتشاشات هستند؛ دشمنان در جریان این توطئه، به شعارهای فریبکارانه‌ای متوسل شده بودند و در شرایطی که در کشورهای خودشان بیشترین تضییع‌ها را علیه حقوق زنان و خانواده دارند، مدعی حمایت از مردم و زنان ایران شدند و بواسطه این ادبیات و شعارهای فریبکارانه نیز احیاناً افرادی در داخل که از پشت‌پرده توطئه دشمنان آگاه نبودند، فریب خوردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: اما دشمنان در این مرحله نیز خیلی زود ماهیت خود را برملا کردند؛ لذا بسیاری از افراد جامعه که شاید معترض نیز بودند صف خود را از صف دشمن و عوامل او جدا ساختند؛ از همین رو دشمن به خشونت و ترور و اهانت به مقدسات روی آورد؛ دشمن در این توطئه نیز متحمل شکست و هزیمت شد البته ما باید مواظب باشیم چرا که این دشمن شکست خورده و عصبانی و عَنود ممکن است زخم بزند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به هوشیاری، تدبیر و خویشتنداری نیروها و دستگاه‌های حافظ امنیت مردم در بخش‌های مختلف انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی در راستای خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان در اغتشاشات اخیر، گفت: دشمنان در جریان اغتشاشات اخیر توطئه‌ها و حربه‌هایی نظیر کشته‌سازی و شهید کردن مردم و نیروهای حافظ امنیت مردم را در دستور کار داشتند تا تنور اغتشاشات و آشوب‌ها را داغ گردانند؛ در مقابله با این دسیسه‌های دشمن، نیروها و دستگاه‌های حافظ امنیت مردم تدبیر و درایت و اخلاقمداری به خرج دادند و درصدد بودند در ضمن رعایت ارزش‌های مقدس در جمهوری اسلامی ایران، جلوی این مسائل را بگیرند. در وقایع اخیر شاهد بودیم که نیروهای حافظ امنیت مردم و نیروهای بسیجی خویشتنداری کردند و حتی جان خود را نیز فدا کردند تا به امنیت مردم از جهات مختلف خدشه وارد نشود.

قاضی القضات در ادامه نشست امروز از زحمات و کار شبانه‌روزی قضات و مسئولان قضائی رسیدگی‌کننده به پرونده عناصر اغتشاشات اخیر، قدردانی به عمل آورد و به کار قضائی فشرده صورت گرفته در قبال پرونده عناصر اغتشاشات به محض شناسایی و دستگیری آنها اشاره کرد و در همین راستا گفت: در وقایع اخیر شاهد بودیم که قضات و مسئولان قضائی ذی‌صلاح ما در مراجع مختلف قضائی به محض شناسایی و دستگیری عناصر اغتشاشات – بالاخص عناصر اصلی که در جرح و شهید کردن مردم و نیروهای حافظ امنیت مردم نقش داشتند – با نهایت سرعت و دقت پرونده‌های آنها را رسیدگی و تکمیل می‌کردند.

رئیس دستگاه قضا به این نکته نیز اشاره کرد که رسیدگی‌های مسئولان قضائی به پرونده‌های اغتشاشگران علاوه بر سرعت و قاطعیت با رعایت عدل و انصاف و قانون همراه بود، چرا که ما در دستگاه قضائی قائل بر این هستیم که در هیچ مرحله‌ای از رسیدگی‌های قضائی نباید از مدار عدل و انصاف خارج شویم و قانون را زیر پا بگذاریم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به ذکر مراحل رسیدگی به پرونده برخی از عناصری که در جریان اغتشاشات اخیر اقدام به قتل و جنایت کردند پرداخت و گفت: مراحل مختلف رسیدگی به پرونده عناصر دخیل در یک فقره قتل در تهران که منجر به شهادت فردی شده بود، از مرحله دستگیری تا صدور کیفرخواست، محاکمه و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، در کمترین زمان ممکن قانونی صورت گرفت. در این راستا، برخی احکام در دیوان عالی تأیید شده‌اند و برخی دیگر نیز در مرحله رسیدگی است.

رئیس عدلیه افزود: عناصر دخیل در جنایتی که در تاریخ ۲۶ آبان در مشهد به وقوع پیوسته بود در کمتر از ۴۸ ساعت دستگیر شدند و بلافاصله با تلاش شبانه‌روزی و پیوسته مسئولان قضائی ذیربط در مشهد، پرونده آنها رسیدگی و تکمیل شد و برای فردا (سه‌شنبه) وقت دادگاه تعیین شده است.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به شناسایی و دستگیری تمامی عناصر دخیل در جنایت رخ داده در استان البرز که به شهادت «روح‌الله عجمیان» منجر شد، گفت: به محض اینکه همه افراد دخیل در این پرونده بازداشت شدند پرونده عناصر دخیل در شهادت شهید عجمیان ظرف روزهای گذشته تکمیل شده و به دادگاه ارسال شده است و قطعاً در این هفته جلسه دادگاه برگزار می‌شود.

قاضی‌القضات به تکمیل پرونده قضائی عناصر دخیل در جنایت رخ داده در اصفهان که به شهادت یک فرد منجر شد نیز اشاره کرد و گفت: ۱۰ نفر از عناصر دخیل در جنایت رخ داده در اصفهان که به شهادت یک فرد منجر شد نیز دستگیر شدند که ۳ نفر از آنها در حال فرار بودند و ۷ نفر از آنها نیز متعاقباً و طی روزهای گذشته دستگیر شدند که پرونده این افراد تا آخر هفته جاری یا نهایتاً ابتدای هفته بعد تکمیل و کیفرخواست آنها صادر خواهد شد.

رئیس دستگاه قضا همچنین تصریح کرد: در قبال برخی پرونده‌ها نظیر پرونده جنایت رخ داده در مکان مقدس استان فارس نیز افرادی دستگیر شده‌اند اما از آن حیث که این افراد وابسته به خارج هستند بدیهی است که دستگاه اطلاعاتی در صدد تکمیل رسیدگی‌های همه جانبه خود در خصوص ابعاد مختلف موضوع باشد.

رئیس عدلیه افزود: در قبال جنایت رخ داده در استان خوزستان نیز عده‌ای دستگیر شدند اما هنوز دستگیری‌های پرونده کامل نشده است و عده‌ای دیگر نیز باید دستگیر شوند؛ علی ایحال دستگاه قضائی نهایت تلاش و مساعی خود را به کار بسته و به کار خواهد بست تا این پرونده نیز تکمیل شود و به سرانجام برسد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه ضمن بیان این نکته که امروز دیگر جای ابهامی برای هیچ فرد منصف و ایران دوستی نسبت به توطئه و کید دشمنان برای ضربه زدن به کشور وجود ندارد، به حربه دشمنان در دروغ پردازی و شایعه‌پراکنی اشاره کرد و در همین راستا گفت: به مسئولان ذی ربط قضائی در سراسر کشور از جمله دادستان تهران دستور داده‌ام که چنانچه فردی حرف دروغی یا ادعای بدون سندی را منتشر کرد، در کوتاه‌ترین زمان ممکن او را احضار کنید و مستندات ادعایش را از او بخواهید؛ چنانچه فرد مزبور بدون سند و مدرک این حرف دروغ را نشر داده باشد و سوء‌نیت او نیز احراز شود اما ابراز تنبّه کند و اعلام دارد که درصدد جبران برمی‌آیم، طبیعتاً مواجهه مقتضی به عمل خواهد آمد. اما چنانچه فرد منتشرکننده دروغ، نه تنها مستنداتی ارائه نکرد که حتی سوء‌نیت او نیز محرز گشت و ابراز تنبّه و جبران خطا نیز در رفتار او مشاهده نشد، مشخص است که در راستای اهداف دشمن اقدام می‌کند لذا برای او به سرعت کیفرخواست صادر خواهد شد و پرونده‌اش به دادگاه ارسال می‌شود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به پیروزی و بازی غیرتمندانه فوتبالیست‌های ملی‌پوش کشورمان در مسابقات جام جهانی و شعف و شادمانی پدید آمده در سراسر ایران اسلامی و تجلی و تبلور روح جمعی و اتحاد و همبستگی ملی به واسطه این پیروزی، ضمن قدردانی از ملی‌پوشان فوتبال جمهوری اسلامی ایران و آرزوی توفیق برای آنها در مسابقه فردا شب، تصریح کرد: بازی فوتبال به واسطه شاخصه‌هایی نظیر هیجان بالا و طرفداران و بیننده‌های فراوان بالاخص از طیف جمعیتی جوان فراتر از یک مسابقه ورزشی است لذا باید تلاش شود ضمن مردمی کردن هر چه بیشتر رشته ورزشی فوتبال از ظرفیت‌های این بازی از حیث جنبه‌های مختلف آموزشی، فرهنگی و…، به نفع مردم، حداکثر استفاده برده شود.

رئیس عدلیه همچنین به این نکته نیز اشاره کرد که در روز جمعه گذشته بعد از پیروزی و بازی غیرتمندانه ملی‌پوشان فوتبالیست کشورمان در مسابقه جام جهانی، همه مردم ایران اسلامی از گروه‌ها و اقشار و طیف‌های مختلف، خشنود و شادمان شدند اما در مقابل، عناصر دشمن و رسانه‌های وابسته به سعودی مستقر در انگلیس عصبانی شده و از روی ضعف و ذلت حرف‌هایی را به زبان راندند.

در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه، بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک با اشاره به جهش قابل توجه صدور اسناد حدنگاری طی مدت اخیر اظهار کرد: در آبان‌ماه سال جاری برای ۴۵۸ هزار و ۸۱۱ هکتار از اراضی کشاورزی سند حدنگاری صادر شد که در مقایسه با آبان‌ماه سال گذشته، رشد ۳۹۲ درصدی را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه در ماه آبان برای ۱۰ هزار و ۲۷۰ ملک روستایی نیز سند کاداستری صادر شد، گفت: مجموعاً طی یک سال گذشته برای ۱۴۰ هزار و ۷۷۴ منزل روستایی سند حدنگاری صادر شده که در مقایسه با سال گذشته آن، رشد ۲۲ درصدی را نشان می‌دهد.

بابایی افزود: همچنین در آبان ماه سال جاری ۱۱ هزار و ۲۰۸ رأی مثبت در خصوص اراضی و املاک قولنامه‌ای صادر شد که در مقایسه با سال گذشته ۱۵ درصد افزایش داشته است.

کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه، با اشاره به اقدامات این مرکز در زمینه ارجاع کارشناسی به صورت تخصصی، هوشمند، بدون مداخله انسانی و دریافت سیستمی نظرات کارشناسی، اظهار کرد: از ابتدای آبان‌ماه سال جاری، نسخه اولیه سامانه ارجاع هوشمند به کارشناس در سامانه مدیریت پرونده‌های قضائی بارگذاری شده و در اختیار قضات سراسر کشور قرار گرفته است.

وی افزود: این سامانه، کارشناس را بر اساس تعداد کارهایی که در گذشته به او ارجاع شده و همچنین بر مبنای رشته و مکان کارشناسی، انتخاب کرده و به قید قرعه در اختیار قاضی قرار می‌دهد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه در حال حاضر کارشناسان تمامی نظریات خود را به صورت سیستمی اعم از خودکاربری و دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، برای قوه قضائیه ارسال می‌کنند، گفت: سال گذشته یک میلیون و ۳۰۰ هزار نظریه کارشناسی به صورت سیستمی برای قوه قضائیه ارسال شد.

صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این جلسه اظهار داشت: در راستای دستور اخیر رئیس قوه قضائیه مبنی بر بهره‌مندی زندانیانی که واجد شرایط اعطای ارفاقات قانونی هستند، تاکنون ۱۹۵ نفر از متهمین بازداشتی در تهران که واجد این شرایط بودند آزاد شدند.