به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد گردشگری شهرداری تهران، بازدید میدانی از عمارت کوشک امیر سلیمانی و بنای تاریخی زندان هارون با حضور سرپرست ستاد گردشگری شهرداری تهران و معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۵ انجام شد.

بازدید از اماکن گردشگری مناطق ۲۲ گانه با هدف ارتقا فضای گردشگری شهری و ایجاد و راه‌اندازی پروژه‌های جدید از سوی ستاد گردشگری انجام می‌شود و در بازدید از اماکن گردشگری منطقه ۱۵ تاریخچه و ظرفیت‌های گردشگری این منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست شرفی شهردار منطقه ۱۵ اعلام کرد این منطقه با وجود لکه سبز ۳۰۰ هکتاری بوستان‌ها، تفرجگاه کوهستانی نرجس خاتون و ابنیه تاریخی و باستانی چون زندان هارون و کوشک امیر سلیمانی قابلیت تبدیل شدن به قطب گردشگری جنوب‌شرقی تهران را دارد.

وی در ادامه افزود: با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده از سوی شهرداری تهران در حوزه گردشگری تأسیس سازمان گردشگری می‌تواند بسیار تأثیر گذار باشد که در ابتدا می‌تواند با تهیه نقشه GIS از لایه‌های مختلف مثل میراث فرهنگی ، نقاط گردشگری ، جغرافیای جذاب و حریم شهر، ظرفیت‌های تهران را به گردشگران داخلی و خارجی معرفی و به مقصد گردشگری اول کشور تبدیل کند.

شرفی در ادامه افزود: شاید شهرداری تهران متولی گردشگری نباشد ولی به عنوان یکی از ارگان‌های تصمیم گیری شناخته می‌شود و این ظرفیت را دارد که در گردشگری کشور تأثیر گذار باشد.

از این رو نگاه ما بر این است که منطقه ۱۵ در راستای برگزاری تورهای گردشگری و شناسایی فضاهای گردشگری با همکاری ستاد گردشگری به قطب گردشگری جنوب شرق شهر تهران تبدیل شود.

در ادامه این نشست امیر قاسمی رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران گفت: منطقه ۱۵ باب الرضا تهران است و با توجه به اهمیت ورودی‌ها و خروجی‌های شهر تهران و قرار گرفتن منطقه ۱۵ در این حوزه باید برنامه ریزی بهتری برای نوروز انجام شود.

وی همچنین افزود: ستاد گردشگری در نظر دارد تا با ابلاغ شاخص‌های گردشگری به مناطق در حوزه سرمایه گذاری و اتمام پروژه‌های نیمه تمام در تسریع انجام آنها تأثیر مثبتی انجام دهد.

وی همچنین با تاکید بر تحقق شعار تهران کلانشهر الگوی جهان اسلام، اظهار امیدواری کرد که با حضور در نمایشگاه‌های بین المللی فضای معرفی گردشگری اسلامی به کشورهای دیگر انجام شود.