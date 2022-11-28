رئیس جمهور الجزایر: حمایت از فلسطین باید عملی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «عبدالمجید تبون» رئیس جمهور الجزایر با بیان اینکه حمایت از مسئله فلسطین نباید در بیانیه خلاصه شود، تاکید کرد که باید اقدامات عملی برای بازپس گیری حقوق فلسطینیان اتخاذ شود.

وی پیش از این نیز طی اظهاراتی در حمایت از ملت فلسطین گفته بود که آرمان ملت فلسطین، به عنوان موضوع مرکزی و محوری و کلیدی ما باقی خواهد ماند که از سوی اشغالگران و از طریق اقدامات آنها در حال نابودی است.

رئیس جمهور الجزایر ادامه داد: ما کشورهای عربی باید اعتماد به نفس خود را دوباره به دست آوریم تا بتوانیم تأثیراتی در سطح جهان داشته باشیم.