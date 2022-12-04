سرانجام اجرای پروژه هزار و یک شهر در پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، لطف الله فروزنده معاون امور اقتصادی و مالی شهرداری تهران در حاشیه بررسی حسابرسی از مناطق با بیان اینکه تمام گزارشات حول محور عملکرد دو سازمان است در رابطه با پروژه مشارکتی گفت: از ۴۸ پروژه فقط یک پروژه به نفع شهرداری بوده است و سه تیم حقوقی تشکیل شده است تا مشکلات را حل کنند.

فروزنده گفت: پروژه هزار و یک شهر و چیتگر درحال بررسی هستند و امیدواریم با قدرت بتوانیم آنها را تعیین تکلیف کنیم.

وی با بیان اینکه منشأ بسیاری از مشکلات قراردادها بوده است گفت: قرار است قرارداد تیپ داشته باشیم و صلاحیت اقتصادی و توانمندی هر فردی مورد بررسی قرار گیرد.

معاون امور مالی و اقتصادی شهرداری تهران بیان کرد: در رابطه با بدهی‌ها قرار بود ۲۷ ملک به بانک شهر داده شود بود و کمیته‌ای درحال برسی این مشکل است همچنین با وزارت دفاع نیز اقداماتی در پروژه پادگان جی، اتوبان شهدی شوشتری و بروجردی انجام می‌شود.