تجربه ۳۹ ساله در ساخت پهپاد داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس که صبح امروز (سه‌شنبه) در سالن همایش‌های خلیج فارس موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد، با اشاره به اهمیت موضوع این همایش، اظهار داشت: ما در دوران دفاع مقدس با مظلومیت جنگیدیم؛ به لحاظ تجهیزاتی در تحریم بودیم و باید موازنه قوا را با تلاش در حوزه علم و فناوری و قطعه‌سازی ایجاد می‌کردیم.

مظلومیت جنگیدیم؛ به لحاظ تجهیزاتی در تحریم بودیم و باید موازنه قوا را با تلاش در حوزه علم و فناوری و قطعه‌سازی ایجاد می‌کردیم.

سردار باقری افزود: دشمن بعثی در همان زمان از نظر منابع انسانی به‌طور کامل از مجموعه کشورش استفاده می‌کرد؛ کشور آن‌ها در جنگ کاملاً تعطیل بود و از ظرفیت‌های انسانی‌اش در جبهه‌ها علیه ملت ایران استفاده می‌شد؛ همچنین رژیم بعثی از عده‌ای مزدور که از دیگر کشورها برای مبارزه آورده بود، نیز بهره می‌برد و به لحاظ تجهیزاتی نیز مورد حمایت بلوک شرق و غرب بود.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: در چنین شرایطی ما در صحنه جنگ باید کمبودهای خود را با تلاش و ممارست ساماندهی می‌کردیم که این کار را با تمام توان انجام دادیم و امروز در این همایش باید این مسائل را برای نسل جوان تبیین کنیم.

وی یادآور شد: ارتش ما هیچ‌گونه پشتیبانی قطعاتی نداشت و همواره عنوان می‌شد که چگونه می‌توان در صورت ادامه جنگ، هواپیماها و ناوهای جنگی را پای کار نگه‌داشت؛ ارتش جمهوری اسلامی در همان دوران با تلاش و همت مضاعف از تجهیزات نگهداری کرد، تعمیر آن‌ها را بر عهده گرفت و در راستای ارتقا و به‌روزرسانی تجهیزات تلاش کرد.

سرلشکر باقری گفت: دشمن از همان دوران با تبلیغات و دروغ‌پردازی‌ها به دنبال القای این بوده است که ایران بدون طرح و برنامه و تدبیر، انبوهی از نوجوانان و جوانان را بر روی میادین مین می‌فرستاده و می‌فرستد؛ در صورتی که هیچ‌گاه در دوران دفاع مقدس چنین اتفاقی نیفتاده و حتی یک مورد نمی‌توان یافت که فرمانده‌ای چنین دستوری داده باشد.

وی اظهار داشت: این همایش خاص و مهم است و باید تلاش‌های صورت گرفته را در حوزه بهره‌گیری از علوم در دوران دفاع مقدس، بازخوانی و استخراج کنیم؛ همچنین این همایش مأموریت دارد تا فعالیت‌های علمی و فناورانه و بهره‌گیری از علوم مختلف در طراحی‌های جامع عملیاتی را مورد بررسی و تبیین قرار دهد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: در دوران دفاع مقدس، در ظاهر ما با ارتش رژیم بعثی می‌جنگیدیم، اما در حقیقت بیش از ۳۵ کشور از آن‌ها حمایت می‌کردند و یافته‌های روز علمی دنیا به همراه تجهیزات و فناوری را در اختیار آن‌ها قرار داده بودند.

سردار باقری گفت: در عرصه جنگ هشت ساله سلاح‌های روز و در حال پژوهش دنیا بر روی ما آزمایش و سپس تولید انبوه و به‌کارگیری می‌شد که می‌توان در این زمینه به جنگنده‌های میراژ، موشک‌های اگزوسه، جنگنده‌های سوخو ۲۴، سوخو ۲۵ و میگ ۲۹ روز شوروی، موشک‌های ضد راداری و لیزری و تصاویر ماهواره‌های آمریکایی و اروپایی اشاره کرد.

وی افزود: در این جنگ، سلاح‌های پیشرفته شیمیایی آلمانی‌ها بر روی رزمندگان ما آزمایش شد. این غربی‌های دروغگویی که امروز از حقوق بشر دم می‌زنند، تسلیحات ممنوعه شیمیایی را می‌ساختند و تحویل صدامیان می‌دادند و بر روی ما آزمایش می‌کردند. جالب است که بدانید روزی که جنگ تمام شد رژیم بعث عراق ۱۲ هزار پوند بمب شیمیایی در اختیار داشتند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: سپاه پاسداران در آن زمان از تسلیحات سبک و نیمه‌سنگین استفاده می‌کرد و هر آنچه که در سپاه در طول جنگ ایجاد شد به سبب غنیمت‌گیری و تلاش در حوزه دانش دفاعی و تسلیحاتی بود.

سرلشکر باقری گفت: در یک مقطعی وزارت سپاه کارگاه‌های ریخته‌گری و تراشکاری مردمی را در داخل کشور برای تولید انبوه خمپاره سازماندهی کرد و اگر چنین رویکردی در سطح نیروهای مسلح در ایجاد بسیج عمومی و تلاش در دستیابی به تسلیحات و قطعات مورد نیاز نبود، قطعاً کفه ترازو به‌شدت به نفع رژیم بعثی تغییر می‌کرد.

وی افزود: به واسطه همین نوآوری‌ها و پیشرفت‌ها در حوزه استراتژی و تسلیحاتی بود که در سال‌های نخست جنگ، جلوی پیشروی رژیم بعثی گرفته و همچنین سرزمین‌های از دست رفته بازپس‌گیری شد؛ بعد از آن نیز جنگ وارد مرحله پیچیده‌تر عملیاتی شد؛ به‌طوری که هنوز تا به امروز هیچ کشوری نتوانسته عملیاتی مانند والفجر ۸ را طراحی و اجرا کند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عنوان کرد: بسیاری از فرماندهان و طراحان عملیاتی ما، دانشجویان و پژوهشگران و نخبگان علمی کشور بودند که با تفکر علمی و پژوهشی وارد این عرصه شدند.

سردار باقری با اشاره به اینکه طیف گسترده‌ای از دانش و علوم مختلف در پیشبرد دفاع مقدس مورد استفاده قرار گرفته است، گفت: در این رابطه می‌توان به هواشناسی، پیش‌بینی بارش‌ها، رطوبت، دما و بررسی وضعیت لایه‌های جوی در حوزه بهره‌گیری از موشک‌ها و… اشاره کرد که به ما پیش‌بینی عالمانه از وضعیت جوی جبهه‌ها را می‌داد.

وی با بیان اینکه از علم نجوم، ژئوفورمولوژی و شناخت پستی و بلندی‌های زمین هم در طراحی و مسیریابی عملیاتی استفاده شد، افزود: در زمینه عکس‌برداری هوایی هم ابتدا از جنگنده‌های شناسایی ارتش و از سال ۱۳۶۲ نیز از پهپادها بهره‌گیری شد.

سرلشکر باقری ادامه داد: با بهره‌گیری از هیدرولوژی یا علم آب‌شناسی و پیش‌بینی وضعیت آب در رودخانه‌ها، مرداب‌ها و هورها که این کار با دقت انجام می‌شد در اوایل جنگ در بخشی از مناطق جنوبی کشور با آب‌اندازی کنترل شده، جلوی پیشروی دشمن گرفته شد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح استفاده از دانش پیش‌بینی جزر و مد را که برای عبور از رودخانه‌ها بزرگ و خروشان در عملیات‌های والفجر ۸ و کربلای ۳ محقق شد، از دیگر مصادیق بکارگیری علم و فناوری در دفاع مقدس عنوان کرد.

وی با اشاره به استفاده فزاینده از دانش آیرودینامیک در هواگردهای بدون سرنشین و با سرنشین، گفت: اگر امروز می‌توانیم بگوییم که از تجربه ۳۹ ساله در ساخت پهپاد برخورداریم، این به واسطه به ثمر نشستن همان تلاش‌ها در دوران دفاع مقدس است.

سردار باقری یادآور شد: تولید نقشه‌های برجسته و ماکت‌ها با استفاده از فناوری تبدیل نقشه‌های مسطح و برجسته‌سازی خطوط منحنی میزان بر روی نقشه‌های توپوگرافی از دیگر اقدامات دوران دفاع مقدس محسوب می‌شود.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بیان کرد: بهره‌برداری از دانش مخابرات و الکترونیک، ساخت سیستم‌ها و بی‌سیم‌های ارتباطی و راداری و همچنین شکستن رمزهای ارتباطی دشمن و رمزگذاری بر سامانه‌های ارتباطی خودی، و اعمال جنگ الکترونیک علیه دشمن از دیگر اقدامات فناورانه در دوران دفاع مقدس است.

وی گفت: در دوران دفاع مقدس رمز کننده بی‌سیم اچ. اف راکال انگلیسی توسط متخصصان ما شکسته شد و بدین ترتیب ما بسیاری از مکالمات دشمن را در سطح تیپ و بالاتر را شنود می‌کردیم که این کار در آن موقع بسیار ارزشمند بود و دشمن فکرش را هم نمی‌کرد که رزمندگان ما به چنین فناوری دست یافته باشند. این رمز کننده انگلیسی آنقدر مورد اطمینان بود که آنان بدون هیچ کد و رمزی در آن مکالمه می‌کردند، غافل از اینکه دانشمندان ما توانستند اولین نمونه غنیمتی را که به دستشان رسید، رمزشکنی کنند.

سرلشکر باقری خاطرنشان کرد: در دوران دفاع مقدس از علوم روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و مردم‌شناسی برای درک شرایط ارتش و مردم عراق نیز استفاده می‌شد.