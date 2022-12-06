به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی تیراندازی به سمت مأموران راهنمایی و رانندگی تهران در مورخه ۳۰ خردادماه امسال توسط راننده یک دستگاه پژو پارس با سلاح جنگی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی، افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی و اقدامات شبانه روزی پلیسی، فرد مورد نظر را در یکی از محلات شهر خرم آباد شناسایی و طی عملیاتی ضربتی در مخفیگاهش دستگیر شد.

فرمانده انتظامی لرستان، تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهم یک دستگاه پژو پارس، یک جفت پلاک جعلی، یک قبضه سلاح کلاشینکف و خشاب و ۲۹ فشنگ مربوطه کشف شد.

سردار الهی با بیان اینکه خط قرمز پلیس امنیت و آسایش مردم است و چنانچه افرادی به هر نحو بخواهند خدشه‌ای به امنیت مردم وارد کنند بدانند پلیس با قاطعیت با آنان برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد، گفت: متهم برای سیر مراحل قانونی روانه زندان شد.