  1. استانها
  2. لرستان
۱۵ آذر ۱۴۰۱، ۱۰:۵۵

فرمانده انتظامی لرستان خبر داد؛

دستگیری عامل تیراندازی به ماموران پلیس راهور تهران در خرم‌آباد

دستگیری عامل تیراندازی به ماموران پلیس راهور تهران در خرم‌آباد

خرم‌آباد- فرمانده انتظامی لرستان از دستگیری عامل تیراندازی به ماموران پلیس راهور تهران در خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی تیراندازی به سمت مأموران راهنمایی و رانندگی تهران در مورخه ۳۰ خردادماه امسال توسط راننده یک دستگاه پژو پارس با سلاح جنگی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی، افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی و اقدامات شبانه روزی پلیسی، فرد مورد نظر را در یکی از محلات شهر خرم آباد شناسایی و طی عملیاتی ضربتی در مخفیگاهش دستگیر شد.

فرمانده انتظامی لرستان، تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهم یک دستگاه پژو پارس، یک جفت پلاک جعلی، یک قبضه سلاح کلاشینکف و خشاب و ۲۹ فشنگ مربوطه کشف شد.

سردار الهی با بیان اینکه خط قرمز پلیس امنیت و آسایش مردم است و چنانچه افرادی به هر نحو بخواهند خدشه‌ای به امنیت مردم وارد کنند بدانند پلیس با قاطعیت با آنان برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد، گفت: متهم برای سیر مراحل قانونی روانه زندان شد.

کد مطلب 5648191

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها