به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۲۰ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی با طرح استفساریه بند (۳) ماده (۴۸) قانون حمایت خانواده موافقت کردند.

رضا حاجی پور، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در تشریح این طرح، گفت: در این استفساریه آمده است که آیا مراد قانونگذار از عبارت تحصیلات دانشگاهی در بند (۳) ماده (۴۸) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ شامل دانشجویان دانشگاه‌های دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی دارای مجوز از یکی از وزارت‌های علوم تحقیقات و فناوری یا بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در یکی از دانشگاه‌های خارج از کشور مورد تأیید یکی از وزارتخانه‌های، علوم تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و طلاب حوزه‌های علمیه که مشغول به تحصیلات همتراز با مقاطع دانشگاهی هستند نیز می‌شود که پاسخ مجلس به این استفساریه آن است که بله.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: طبق این طرح، فرزندان ذکور متوفی بعد از ۲۰ سالگی دیگر مجاز به دریافت مستمری والدین ندارند، اما اگر به تحصیلات دانشگاهی اشتغال داشته باشند می‌توانند مستمری والدین را دریافت کنند.

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